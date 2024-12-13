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Одна з курортних країн посилила візові вимоги для росіян

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Одна з курортних країн посилила візові вимоги для росіян
На даний момент у росіян не так багато можливостей потрапити на Кіпр
колаж: glavcom.ua

Основні зміни стосуються збільшення терміну розгляду заявок

Громадянам Росії стало складніше отримати візу на Кіпр через посилення вимог, запроваджених владою республіки. Про це свідчить документ, який консульство Кіпру розіслало російським туроператорам.

Основні зміни стосуються збільшення терміну розгляду заявок. Відтепер документи на отримання візи мають бути подані не менше ніж за 15 днів до запланованої подорожі. Раніше цей термін становив лише 3-4 дні, і за такий час можна було отримати візу.

Нові вимоги до документів:

  • Виписка з Соціального фонду Росії за десять років;
  • Виписки з банківських рахунків з детальними операціями за три місяці;
  • Дані про заробітну плату за шість місяців (раніше вимагали лише за один місяць);
  • Повна копія паспорта: тепер для оформлення візи необхідно надати копії всіх сторінок російського паспорта з позначками. Раніше було достатньо лише титульної сторінки та сторінки з пропискою.

Усі ці зміни суттєво ускладнюють процес подання заявки для російських громадян і збільшують час, необхідний для отримання дозволу на в'їзд.

На даний момент у росіян не так багато можливостей потрапити на Кіпр. Транзит через Стамбул виключено через відсутність прямого авіасполучення, а рейси з Дубая та Дохи виконуються в обмеженій кількості, зазначають у туроператорі. Найбільш популярним варіантом залишається транзит через Єреван, проте він не може забезпечити значний турпотік.

Нагадаємо, Італія, Іспанія та Франція видали найбільше шенгенських віз росіянам у 2023 році. Про це свідчать дані, опубліковані Єврокомісією.

Як стало відомо, торік Росія увійшла до першої п'ятірки країн за кількістю заяв на отримання шенгенських віз, разом із Китаєм, Туреччиною, Індією та Марокко. Загалом було подано 520 тис. заяв на візу від громадян РФ, з яких відмови були тільки в 10,6% випадків.

У Єврокомісії наголосили, що порівняно з 2019 роком частка відмов за заявками росіян зросла більш як в 13 разів. Найбільше відмов росіяниотримали від Мальти (34,8%), Естонії (31,7%), Швеції (29,6%), Австрії (26,4%) і Німеччини (20,5%).

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Теги: росія візи транзит документи Кіпр

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