Чернігів: у мережі з’явилося відео кладовища жертв російських нелюдів

У мережу потрапили кадри поховань мирних мешканців Чернігова, які загинули від обстрілів російських окупантів. Про це у Twitter повідомляє Nexta.

«Цвинтар у Чернігові. Тут поховані мирні жителі, вбиті в результаті російських обстрілів», – ідеться у підписі до відео.

A cemetery in #Chernihiv. Civilians killed by #Russian shelling are buried here. pic.twitter.com/ycMlxdrtXD