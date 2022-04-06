Чернігів: у мережі з’явилося відео кладовища жертв російських нелюдів

На багатьох табличках немає написів, отже встановити особу померлого не вдалося

У мережу потрапили кадри поховань мирних мешканців Чернігова, які загинули від обстрілів російських окупантів. Про це у Twitter повідомляє Nexta.

«Цвинтар у Чернігові. Тут поховані мирні жителі, вбиті в результаті російських обстрілів», – ідеться у підписі до відео.

На багатьох табличках немає написів, отже встановити особу померлого не вдалося.

Нагадаємо, жителям Чернігова зараз не варто повертатися до рідного міста, треба зачекати, поки фахівці відновлять комунікації.

Як раніше заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, місто Чернігів знищено на 70%, не працює бізнес, немає надходжень до бюджету.

Нагадаємо, що у народного депутата від фракції «Голос» Ольги Стефанишиної біля Чернігова загинув чоловік. Також окупанти знищили онкологічне відділення у Чернігові.