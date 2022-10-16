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Чому «кухар Путіна» намагається принизити Міноборони РФ: роз'яснення ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Чому «кухар Путіна» намагається принизити Міноборони РФ: роз'яснення ISW
ISW заявляє, що Пригожин хоче вислужитися перед Путіним
фото із відкритих джерел

Аналітики зазначають, що Пригожин хоче вислужитися перед російським диктатором 

Приватна військова компанія «Вагнер» продовжує намагатися довести свою перевагу над міністерством оборони РФ та звичайними сухопутними силами. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ПВК «Вагнер» намагається утвердити перевагу над Міністерством оборони Росії, а засновник ПВК бізнесмен Євген Пригожин хоче вислужитися перед російським диктатором Володимиром Путіним і виділити сили «Вагнер» з-поміж звичайних сил Міноборони РФ.

Аналітики зазначають, що російські військові дедалі частіше скаржаться на те, що з початку війни беруть учать у бойових діях без перерв і ротацій.

У своєму аналізі ISW посилається на відео, опубліковане в соціальних мережах 13 жовтня. Так, службовці 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту, що перебувають на території тимчасово окупованої Херсонської області, записали ролик, в якому розповіли, що мають один БТР на 80 осіб. Цікаво, що після розповсюдження запису ПВК «Вагнера» вказала, що її керівництво вирішило передати чотири позашляховики 126-му батальйону берегової оборони для «підтримки зусиль з утримання лінії фронту».

«Це заслуговує на увагу на тлі попередньої оцінки про те, що спонсор ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин активно намагається вислужитися перед президентом Росії Володимиром Путіним і відокремити свої сили від звичайних сил Міноборони РФ», – підкреслили в ISW.

Водночас фахівці пояснили, що передача основного обладнання підрозділу звичайним російським сухопутним силам може бути неявною критикою очевидної неспроможності міністерства оборони забезпечити такими потребами своїх солдатів.

Ключові висновки

  • Росія проводить примусову депортацію українців, що, ймовірно, є кампанією навмисної етнічної чистки на додаток до явних порушень Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
  • Відомі російські мілблогери, які вчора оголосили про існування «списків розстрілів», нібито створених Міністерством оборони (МО) Росії та націлених на мілблогерів через висвітлення ними операцій в Україні, 15 жовтня відмовилися від своєї заяви.
  • Приватна військова компанія Wagner Group, ймовірно, продовжує намагатися утвердити свою перевагу над Міністерством оборони (МО) Росії та більш звичайними російськими сухопутними силами.
  • Можливо, Росія уклала новий контракт з Іраном на постачання безпілотників Араш-2.
  • Російські війська продовжували контратаки на захід від Кремінної.
  • Російські мілблогери широко обговорювали ймовірність українського контрнаступу на Кремінну та Сватове.
  • Російські джерела стверджували, що українські війська почали загальний контрнаступ на півночі Херсонської області.
  • Російські війська продовжили наземні обстріли Донецької області.
  • Українські сили, ймовірно, завдали ударів по російських військових об’єктах, розташованих уздовж російських наземних ліній зв’язку (GLOCs) у Запорізькій та південній частині Донецької областей.
  • Мобілізовані російські війська влаштували братовбивчу перепалку на полігоні в Бєлгородській області.
  • Посадові особи російської та окупаційної адміністрації продовжували вводити обмеження на пересування та здійснювати сувору правоохоронну діяльність на окупованих Росією територіях.
Чому «кухар Путіна» намагається принизити Міноборони РФ: роз'яснення ISW фото 1
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Теги: росія Міноборони військові позашляховики відео бізнесмен контрнаступ

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