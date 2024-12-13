Розвідка Британії назвала основну мету Путіна в Сирії після краху режиму Асада

За даними британської розвідки, основна мета Росії в Сирії – зберегти контроль над своїми військовими базами

«Пріоритетна увага Росії до війни в Україні, ймовірно, знизила здатність і спроможність Росії утримувати режим Асада при владі», – зазначають у Міноборони Британії

Москва не змогла утримати режим Башара Асада від краху, оскільки була зайнята війною проти України. Тепер головною метою Володимира Путіна стане збереження військових баз у Сирії. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у мережі X.

У зведенні розвідка зазначає, що російські офіційні особи майже напевно вважають, що крах режиму Асада, їхнього колишнього сирійського союзника, завдає шкоди як їхнім регіональним стратегічним інтересам, так і іміджу гаранта безпеки.

«Російське керівництво майже напевно вважає український конфлікт своєю головною турботою. Пріоритетна увага Росії до українського конфлікту, ймовірно, знизила здатність і спроможність Росії утримувати режим Асада при владі», – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, основна мета Росії в Сирії – зберегти контроль над своїми військовими базами: найбільшою заморською військово-морською базою в Тартусі та авіабазою в Хмеймімі, щоб забезпечити стратегічний доступ Росії до Близького Сходу й Середземного моря, підтримуючи її цілі в Африці та даючи змогу демонструвати військову міць.

Крах режиму Асада майже напевно збільшив ризик для безпеки цих активів.

«У короткостроковій перспективі Росія, найімовірніше, спробує відновити свою репутацію надійного партнера і вступити в дипломатичні стосунки з усіма відповідними зацікавленими сторонами, щоб забезпечити гарантії безпеки для своїх військових баз», – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, режим Башара Асада впав протягом десяти днів. Сам диктатор був змушений тікати на Росію, де отримав притулок від Путіна.

Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

До слова, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.