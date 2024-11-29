Ядерні погрози Кремля. Президент Сербії почав підігрувати Путіну

Вучич залякує, що російський диктатор Володимир Путін нібито не вагатиметься із застосуванням ядерної зброї при «загрозі для Москви та відсутності іншого виходу»

Президент Сербії Олександр Вучич після погроз Володимира Путіна ударити «Орєшніком» по Києву та заяв, що його потужність буде «порівняна з ядерною зброєю», взявся підігрувати російському диктатору. Зокрема Вучич висловив занепокоєння станом бомбосховищ у країні. За його словами, ситуація гнітюча. Про це президент Сербії заявив в ефірі TV Pink.

«Перші звіти, які я отримав від наших муніципальних служб, і доповідь нашої армії у зв'язку з бомбосховищами і тим, скільки людей ми могли б будь-якої миті прийняти до сховищ, які можуть витримати ядерний удар, – гнітючі. Ми повинні в найкоротші терміни зробити велику роботу», – сказав президент Сербії.

Вучич заявив, що російський диктатор Володимир Путін не вагатиметься із застосуванням ядерної зброї при загрозі для Москви та «відсутності іншого виходу».

«Справи йдуть не в тому напрямку, мої прогнози – ситуація дедалі більше буде виходити з-під контролю. Кожна заява будь-якої сторони не є деескалацією, і я боюся, що це призводить до більших конфліктів і проблем. Ми маємо зміцнювати нашу країну», – переконаний президент Сербії.

За словами очільника держави, фінансування на сховища було зупинено у 2011 році чи на початку 2012 року. За його словами, Сербія в даний момент не готова до ядерного конфлікту, має в своєму розпорядженні всього 257 тис. місць у сховищах і необхідно оновлювати їх інфраструктуру, щоб досягти кількості в 1,5 млн місць у них, маючи населення близько 7 млн осіб.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін пригрозив ударами ракет «Орєшнік» по «центрам ухвалення рішень» у Києві.

Президент Сербії Александар Вучич 20 жовтня заявив, що вперше за 2,5 роки поговорив із Путіним. Вучич заявив, що у них з Путіним була «хороша, відкрита, довга та змістовна розмова».

Раніше стало відомо, що Сербія надасть Україні обладнання на суму понад €8 млн, включаючи генератори та трансформатори. Про це повідомив президент Сербії Александр Вучич в інтерв'ю сербському телеканалу Prva TV.