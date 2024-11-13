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Влада оголосила про посилення евакуації з однієї з громад Харківщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Влада оголосила про посилення евакуації з однієї з громад Харківщини
Усі евакуйовані отримають матеріальну допомогу, тимчасове проживання, а також підтримку від міжнародних партнерів
фото: ДСНС Харківщини

Ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію всього дорослого населення з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії

На Харківщині з 28 населених пунктів Борівської селищної територіальної громади проведуть обов’язкову евакуацію дітей з родинами. Про відповідне рішення Ради оборони Харківської області повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, 93 дитини з сім’ями мають евакуювати з сіл Борівської громади.

Також ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію всього дорослого населення з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії: селище Борова та села Новоплатонівка, село Шийківка, Підлиман, Нижня Журавка, Борівська Андріївка, село Нижче Солоне, Вище Солоне, Маліївка та Піски-Радьківські – сьогодні в цих населених пунктах залишається 2443 людини.

Як запевнив Синєгубов, усі евакуйовані отримають матеріальну допомогу, тимчасове проживання, а також підтримку від міжнародних партнерів, зокрема ООН, в тому числі гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу.

Нагадаємо, 15 жовтня у Харківській області оголосили обов’язкову евакуацію для всіх жителів із чотирьох громад Куп’янщини, включно з містом Куп’янськ. Також примусова евакуація родин із дітьми оголошена з Борівської громади. Про це в коментарі журналістам 15 жовтня повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

До слова, у Сумській області вже евакуювали більше 38 тисяч осіб з небезпечних районів, розташованих на кордоні з Росією. За інформацією директора обласного Департаменту цивільного захисту населення Олександра Милаша, наразі із небезпечної зони вже евакуйовано 38 510 осіб. В тому числі – 6 961 дитина або майже 87% тих, хто підлягав евакуації. Із 153 населених пунктів продовжується обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб. На сьогодні евакуйовано 654 діток із 866.

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Теги: Харків війна Харківщина евакуація

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