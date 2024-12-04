Трамп має три різні плани щодо України – Reuters
Стало відомо про три плани Трампа щодо України
Обраний президент США Дональд Трамп обирає з трьох варіантів врегулювання війни в Україні, які є у його команди. Один із цих планів розроблений майбутнім віце-президентом Джеймсом Девідом Венсом, повідомило агентство Reuters.
Крім плану Венса, Трамп вивчає пропозиції щодо врегулювання війни від Кіта Келлога, якому він запропонував посаду помічника та спецпосланця по Україні та Росії, а також від колишнього виконувача обов'язків директора національної розвідки Річарда Гренелла.
Зміст проєктів Венса та Гренелла наразі не уточнюється, проте відомо, що майбутній віце-президент виступав проти надання допомоги українській владі. Зокрема йдеться про збільшення допомоги Україні у майбутньому.
Агентство зазначає, що деякі союзники Трампа виступають проти додаткової військової допомоги Україні, і експерти сумніваються у реалістичності планів із закінчення війни.
Раніше стало відомо, що майбутній спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог пропонує пом'якшити санкційні заходи щодо РФ, якщо та погодиться підписати мирну угоду, а також відкласти членство України в НАТО на невизначений термін в обмін на гарантії безпеки.
За повідомленнями ЗМІ, команда новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наполягатиме на тимчасовому припинені вогню у разі можливих переговорів між Росією та Україною.
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