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Трамп має три різні плани щодо України – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп має три різні плани щодо України – Reuters
Трамп проводив зустріч із президентом Зеленським
фото із відкритих джерел

Стало відомо про три плани Трампа щодо України

Обраний президент США Дональд Трамп обирає з трьох варіантів врегулювання війни в Україні, які є у його команди. Один із цих планів розроблений майбутнім віце-президентом Джеймсом Девідом Венсом, повідомило агентство Reuters.

Крім плану Венса, Трамп вивчає пропозиції щодо врегулювання війни від Кіта Келлога, якому він запропонував посаду помічника та спецпосланця по Україні та Росії, а також від колишнього виконувача обов'язків директора національної розвідки Річарда Гренелла.

Зміст проєктів Венса та Гренелла наразі не уточнюється, проте відомо, що майбутній віце-президент виступав проти надання допомоги українській владі. Зокрема йдеться про збільшення допомоги Україні у майбутньому.

Агентство зазначає, що деякі союзники Трампа виступають проти додаткової військової допомоги Україні, і експерти сумніваються у реалістичності планів із закінчення війни.

Раніше стало відомо, що майбутній спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог пропонує пом'якшити санкційні заходи щодо РФ, якщо та погодиться підписати мирну угоду, а також відкласти членство України в НАТО на невизначений термін в обмін на гарантії безпеки. 

За повідомленнями ЗМІ, команда новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наполягатиме на тимчасовому припинені вогню у разі можливих переговорів між Росією та Україною.

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Теги: росія війна Дональд Трамп Україна президент переговори обмін Кіт Келлог

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