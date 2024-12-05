Зустріч ОБСЄ в Мальті: низка дипломатів вийшли із залу перед виступом Лаврова (відео)

Сибіга назвав Лаврова воєнним злочинцем

Сьогодні, 5 грудня, розпочалося щорічне засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Участь у ньому взяв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та очільник МЗС Росії Сергій Лавров.

МЗС України зазначає, що Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра. Перед цим, наприкінці свого виступу, він назвав його воєнним злочинцем.

⚡️Глава МЗС України Андрій Сибіга вийшов із зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра Лаврова



Перед цим, наприкінці свого виступу, він назвав його воєнним злочинцем.



Слідом за Сибігою залу залишила ще низка іноземних міністрів і дипломатів. pic.twitter.com/ZC3jW5TWDj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 5, 2024

Також слідом за міністром закордонних справ України залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поїхав до Мальти, де взяв участь у щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. На засідання також запросили міністра закордонних справ країни-агресорки Росії Сергія Лаврова. Це його перший візит до країни ЄС після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, цьогорічна зустріч Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі відбувається в Мальтійському виставковому центрі (MFCC) у Та' Калі, Мальта. Засідання проходить на фоні тимчасового керівництва організації, адже чотири ключові посади, включаючи генерального секретаря, залишаються вакантними з 4 вересня через відсутність консенсусу серед країн-учасниць. Рада міністрів є основним директивним органом ОБСЄ для огляду діяльності організації за рік.

Засідання Ради міністрів проходить у країні, яка головує в організації протягом року. У 2024 році це Мальта. Раніше країни-учасниці ОБСЄ не змогли досягти згоди щодо нового керівництва, внаслідок чого з 4 вересня обов'язки генерального секретаря та керівників трьох інститутів організації виконують тимчасові виконувачі обов’язків.