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Зустріч ОБСЄ в Мальті: низка дипломатів вийшли із залу перед виступом Лаврова (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зустріч ОБСЄ в Мальті: низка дипломатів вийшли із залу перед виступом Лаврова (відео)
Дипломати вийшли із зали пленарних засідань ОБСЄ перед виступом Лаврова
фото: скріншот з відео

Сибіга назвав Лаврова воєнним злочинцем

Сьогодні, 5 грудня, розпочалося щорічне засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Участь у ньому взяв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та очільник МЗС Росії Сергій Лавров.

МЗС України зазначає, що Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра. Перед цим, наприкінці свого виступу, він назвав його воєнним злочинцем.

Також слідом за міністром закордонних справ України залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поїхав до Мальти, де взяв участь у щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. На засідання також запросили міністра закордонних справ країни-агресорки Росії Сергія Лаврова. Це його перший візит до країни ЄС після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, цьогорічна зустріч Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі відбувається в Мальтійському виставковому центрі (MFCC) у Та' Калі, Мальта. Засідання проходить на фоні тимчасового керівництва організації, адже чотири ключові посади, включаючи генерального секретаря, залишаються вакантними з 4 вересня через відсутність консенсусу серед країн-учасниць. Рада міністрів є основним директивним органом ОБСЄ для огляду діяльності організації за рік.

Засідання Ради міністрів проходить у країні, яка головує в організації протягом року. У 2024 році це Мальта. Раніше країни-учасниці ОБСЄ не змогли досягти згоди щодо нового керівництва, внаслідок чого з 4 вересня обов'язки генерального секретаря та керівників трьох інститутів організації виконують тимчасові виконувачі обов’язків.

Теги: МЗС росія ОБСЄ дипломатія Сергій Лавров Україна Андрій Сибіга

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