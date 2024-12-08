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Утеча Башара Асада із Сирії: розвідка повідомила нові подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Утеча Башара Асада із Сирії: розвідка повідомила нові подробиці
Башар Асад утік із Сирії завдяки спецоперації РФ
фото з відкритих джерел

Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян

Утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів  сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом.

Тим часом становище російського контингенту в Сирії – стабільно скрутне і скрушне; залишки угруповання держави-агресора продовжують похапцем пакуватися і відчалювати морем і небом, повідомляє українська розвідка.

За даними ГУР, першими втекли «шишки» російської армії. Зокрема, услід за провальним генералом Сергієм Киселем територію близькосхідної країни  залишив новопризначений командувач угруповання військ РФ в Сирії генерал Олександр Чайко, він покомандував тиждень.

Для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу балтійського флоту.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск у невідомому напрямку, а згодом зник з радарів на висоті 495 метрів. Судно почало різко знижуватися в районі Тартуса. ЗМІ не виключають, що воно могло розбитись, проте пілот також міг вимкнути датчики перед аварійною посадкою.

Також росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма у Сирії. 

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Теги: розвідка росія політ озброєння пілот росіяни

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