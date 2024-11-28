Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росію атакували безпілотники, США закликають Україну знизити мобілізаційний вік: головне за ніч

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росію атакували безпілотники, США закликають Україну знизити мобілізаційний вік: головне за ніч
фото з відкритих джерел

У адміністрації президента США Джо Байдена тиснуть на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свій мобілізаційний ресурс

Ростовську область та Краснодарський край атакували безпілотники, США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, «Шахтар» зазнав поразки від ПСВ в Лізі чемпіонів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 28 листопада, щоб ви були в курсі подій:

Байден не встигне надати Україні обіцяну багатомільярдну допомогу

Президент США Джо Байден може не встигнути надати Україні обіцяну багатомільярдну допомогу. Йому бракує часу до інавгурації Дональда Трампа.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, Пентагон вже досяг місячного ліміту відправлення зброї Україні й зараз натрапляє на труднощі в її доставці.

Білий дім раніше запевняв, що встигне передати усю суму до завершення президентської каденції Джо Байдена, але тепер змінив свою позицію. Натомість адміністрація почала наполягати на мобілізації додаткових ресурсів.

Попри зусилля, уряд США не встигає освоїти понад $6,5 млрд, передбачених на військову підтримку України. За інформацією WSJ, доля цих коштів буде залежати від рішень нового президента Дональда Трампа, якому передадуть відповідні повноваження.

TikTok заблокує підліткам фільтри краси через занепокоєння їхнім психічним здоров'ям

Соцмережа TikTok заблокує користувачам віком до 18 років доступ до бʼюті-фільтрів, які штучно збільшують очі та губи, вирівнюють або змінюють тон шкіри. Усе через занепокоєння щодо зростання тривожності та падіння самооцінки в дітей.

Найближчими тижнями користувачі молодші 18 років більше не зможуть використовувати фільтри, які штучно змінюють риси обличчя, такі як збільшення очей, пухкі губи або згладжування шкіри. Обмеження поширюються на фільтри, що змінюють зовнішність, але не торкаються комічних ефектів, як-от кролячі вушка чи собачі носи.

Ростовську область та Краснодарський край атакували безпілотники

У ніч на 28 листопада пролунали вибухи в Ростовській області і в Краснодарському краї РФ. Спочатку з'явилася інформація, що вибухи пролунали у Таганрозі Ростовської області. За словами місцевих жителів, сили ППО відбивали атаку нібито українських безпілотників. Ці повідомлення були після першої ночі.

Як повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, внаслідок атаки БпЛА нібито постраждала жінка.

США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років

У адміністрації президента США Джо Байдена тиснуть на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставленого представника адміністрації США.

За словами чиновника, «чиста математика» ситуації, в якій зараз перебуває Україна, свідчить про те, що їй потрібно більше військ для участі в бойових діях, однак, за його словами, Україна не мобілізує і не навчає достатню кількість нових солдатів.

Як зазначив посадовець, українці вважають, що їм потрібно близько 160 тис. додаткових військовослужбовців, але адміністрація США вважає, що Україні, імовірно, буде потрібно більше. 

«Шахтар» зазнав поразки від ПСВ в Лізі чемпіонів

Донецький «Шахтар» зазнав поразки від нідерландського ПСВ із рахунком 2:3 у виїзному матчі 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

До п'ятого туру Ліги чемпіонів донеччани підходили з доробком у чотири очки: заробили одне очко в матчі з безгольовою нічиєю проти «Болоньї» та здобули першу перемогу на турнірі, здолавши швейцарський «Янг Бойз». ПСВ натомість підходили до гри з однією перемогою та двома нічиїми.

Між собою у Лізі чемпіонів «Шахтар» та ПСВ зустрічалися вперше.

Читайте також:

Теги: війна обстріл мобілізація безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожа атака пошкодила понад дві сотні вікон у корпусах вишу
У Харкові окупанти пошкодили університет імені Каразіна
8 листопада, 18:26
Міноборони вже працює над створенням рекрутингових центрів замість ТЦК
Тимчасова спеціальна комісія Ради пропонує розформувати ТЦК
12 листопада, 14:36
За словами очільника Кремля, РФ «публічно попереджатиме про атаки» ракетами «Орєшнік» по Україні
Путін заявив, що «попереджатиме» українців про застосування ракет середньої дальності
21 листопада, 20:50
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки росіян немає
Атака на Київщину: поліція показала наслідки (фото)
Вчора, 09:12
Міхай Попшой укотре засудив повномасштабну агресію РФ проти України
Російські дрони впали у Молдові: як відреагувало МЗС країни
10 листопада, 19:48
Військовослужбовцю вручено клопотання про обрання запобіжного заходу
Привласнив кошти, зібрані для ЗСУ. Військовий отримав підозру
15 листопада, 21:59
Уночі 16 листопада ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку у Києві
Влада повідомила про наслідки нічної атаки на Київщину
16 листопада, 11:04
Економіка РФ у критичній ситуації
Глава Центробанку РФ зізналась, що економіка країни вичерпала всі ресурси
20 листопада, 02:20
Президент Туреччини та генсек НАТО проведуть зустріч
Ердоган з Рютте обговорять війну в Україні: названо дату
24 листопада, 13:45

Події в Україні

Росіяни атакували Волинь. У Луцьку пролунали вибухи
Росіяни атакували Волинь. У Луцьку пролунали вибухи
Ворог масовано атакує енергосистему України – Галущенко
Ворог масовано атакує енергосистему України – Галущенко
Росію атакували безпілотники, США закликають Україну знизити мобілізаційний вік: головне за ніч
Росію атакували безпілотники, США закликають Україну знизити мобілізаційний вік: головне за ніч
Росія здійснила пуски «Калібрів» з Чорного моря – Повітряні сили
Росія здійснила пуски «Калібрів» з Чорного моря – Повітряні сили
ЗСУ просунулися в районі Торецька, ворог має успіх на Курщині – карти ISW
ЗСУ просунулися в районі Торецька, ворог має успіх на Курщині – карти ISW
Ростовську область та Краснодарський край атакували безпілотники: є руйнування
Ростовську область та Краснодарський край атакували безпілотники: є руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW
19K
Надія Савченко вийшла на публіку і перелічила «найвідоміших ухилянтів»
16K
Єрмак назвав умови для переговорів з Росією
16K
Чи підтримують жителі Південної Кореї надання зброї Україні: результати опитування
14K
Німецький автопром не може продати нові машини – Bild
11K
Справа «Північного потоку-2». Суд ЄС поставив крапку над «і»

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Сьогодні, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Вчора, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Вчора, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:43

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua