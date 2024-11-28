Росію атакували безпілотники, США закликають Україну знизити мобілізаційний вік: головне за ніч

У адміністрації президента США Джо Байдена тиснуть на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свій мобілізаційний ресурс

Ростовську область та Краснодарський край атакували безпілотники, США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, «Шахтар» зазнав поразки від ПСВ в Лізі чемпіонів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 28 листопада, щоб ви були в курсі подій:

Байден не встигне надати Україні обіцяну багатомільярдну допомогу

Президент США Джо Байден може не встигнути надати Україні обіцяну багатомільярдну допомогу. Йому бракує часу до інавгурації Дональда Трампа.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, Пентагон вже досяг місячного ліміту відправлення зброї Україні й зараз натрапляє на труднощі в її доставці.

Білий дім раніше запевняв, що встигне передати усю суму до завершення президентської каденції Джо Байдена, але тепер змінив свою позицію. Натомість адміністрація почала наполягати на мобілізації додаткових ресурсів.

Попри зусилля, уряд США не встигає освоїти понад $6,5 млрд, передбачених на військову підтримку України. За інформацією WSJ, доля цих коштів буде залежати від рішень нового президента Дональда Трампа, якому передадуть відповідні повноваження.

TikTok заблокує підліткам фільтри краси через занепокоєння їхнім психічним здоров'ям

Соцмережа TikTok заблокує користувачам віком до 18 років доступ до бʼюті-фільтрів, які штучно збільшують очі та губи, вирівнюють або змінюють тон шкіри. Усе через занепокоєння щодо зростання тривожності та падіння самооцінки в дітей.

Найближчими тижнями користувачі молодші 18 років більше не зможуть використовувати фільтри, які штучно змінюють риси обличчя, такі як збільшення очей, пухкі губи або згладжування шкіри. Обмеження поширюються на фільтри, що змінюють зовнішність, але не торкаються комічних ефектів, як-от кролячі вушка чи собачі носи.

Ростовську область та Краснодарський край атакували безпілотники

У ніч на 28 листопада пролунали вибухи в Ростовській області і в Краснодарському краї РФ. Спочатку з'явилася інформація, що вибухи пролунали у Таганрозі Ростовської області. За словами місцевих жителів, сили ППО відбивали атаку нібито українських безпілотників. Ці повідомлення були після першої ночі.

Як повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, внаслідок атаки БпЛА нібито постраждала жінка.

США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років

У адміністрації президента США Джо Байдена тиснуть на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставленого представника адміністрації США.

За словами чиновника, «чиста математика» ситуації, в якій зараз перебуває Україна, свідчить про те, що їй потрібно більше військ для участі в бойових діях, однак, за його словами, Україна не мобілізує і не навчає достатню кількість нових солдатів.

Як зазначив посадовець, українці вважають, що їм потрібно близько 160 тис. додаткових військовослужбовців, але адміністрація США вважає, що Україні, імовірно, буде потрібно більше.

«Шахтар» зазнав поразки від ПСВ в Лізі чемпіонів

Донецький «Шахтар» зазнав поразки від нідерландського ПСВ із рахунком 2:3 у виїзному матчі 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

До п'ятого туру Ліги чемпіонів донеччани підходили з доробком у чотири очки: заробили одне очко в матчі з безгольовою нічиєю проти «Болоньї» та здобули першу перемогу на турнірі, здолавши швейцарський «Янг Бойз». ПСВ натомість підходили до гри з однією перемогою та двома нічиїми.

Між собою у Лізі чемпіонів «Шахтар» та ПСВ зустрічалися вперше.