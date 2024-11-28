Зеленський пояснив, навіщо Путін розмахує своїм «Орєшніком»

Зеленський: «Путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати Президента США йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози»

Сьогодні у Казахстані Путін знову рекламував свої ракети – свою готовність убивати та руйнувати. До тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, Путіну закінчення цієї війни не потрібне.

«До того ж Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм «орєшніком» зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля Президента Трампа, які точно будуть після інавгурації. Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у Президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну», – додав президент України.

Зеленський наголосив, що Путін – єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить.

«Саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати Президента Америки йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози», - зауважив він.

Також сьогодні Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо того, які наміри ракетних ударів є в Росії.

«Вчора я пояснював ситуацію в розмові з Генеральним секретарем НАТО Рютте. Сьогодні говорив із Прем’єр-міністром Британії Стармером. У графіку на завтра є розмова з канцлером Німеччини Шольцом. Ми маємо разом реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш нестерпною та спробу затягнути цю війну», – зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна разом з партнерами зацікавлені в мирі.

«Зараз треба посилити позиції – позиції України, позиції партнерів. На будь-який російський шантаж треба жорстко реагувати. Так, як Путін на це заслуговує. І треба бачити перспективу – перспективу завершити війну справжнім миром разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма партнерами. Справжній мир потрібен – мир завдяки силі, а не цей набір катастроф, коли один диктатор у Москві навʼязує своїми ракетами свої умови кожному новому лідеру вже 25 років», – підсумував президент України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік», якою російські війська раніше атакували Дніпро. Про це очільник Кремля заявив під час саміту Організації договору про колективну безпеку. Як заявив Путін, російський Генеральний штаб і Міністерство оборони вже підбирають цілі для ураження ракетою «Орєшнік» на території України. Зазначається, що засоби ураження військових об'єктів, підприємств оборонної промисловості та так званих «центрів ухвалення рішень» обиратимуть «залежно від цілей та загроз для РФ».

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Натомість про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін.

До слова, агентство Reuters повідомило, що боєголовки нової російської балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», яка вдарила по підприємству «Південмаш» у місті Дніпро, нібито не містили вибухової речовини.