Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський пояснив, навіщо Путін розмахує своїм «Орєшніком»

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський пояснив, навіщо Путін розмахує своїм «Орєшніком»
За словами Зеленського, Путіну закінчення цієї війни не потрібне
фото: Офіс президента України

Зеленський: «Путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати Президента США йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози»

Сьогодні у Казахстані Путін знову рекламував свої ракети – свою готовність убивати та руйнувати. До тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський

За словами Зеленського, Путіну закінчення цієї війни не потрібне.

«До того ж Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм «орєшніком» зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля Президента Трампа, які точно будуть після інавгурації. Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у Президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну», – додав президент України.

Зеленський наголосив, що Путін – єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить.

«Саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати Президента Америки йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози», - зауважив він. 

Також сьогодні Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо того, які наміри ракетних ударів є в Росії.

«Вчора я пояснював ситуацію в розмові з Генеральним секретарем НАТО Рютте. Сьогодні говорив із Прем’єр-міністром Британії Стармером. У графіку на завтра є розмова з канцлером Німеччини Шольцом. Ми маємо разом реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш нестерпною та спробу затягнути цю війну», – зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна разом з партнерами зацікавлені в мирі. 

«Зараз треба посилити позиції – позиції України, позиції партнерів. На будь-який російський шантаж треба жорстко реагувати. Так, як Путін на це заслуговує. І треба бачити перспективу – перспективу завершити війну справжнім миром разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма партнерами. Справжній мир потрібен – мир завдяки силі, а не цей набір катастроф, коли один диктатор у Москві навʼязує своїми ракетами свої умови кожному новому лідеру вже 25 років», – підсумував президент України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік», якою російські війська раніше атакували Дніпро. Про це очільник Кремля заявив під час саміту Організації договору про колективну безпеку. Як заявив Путін, російський Генеральний штаб і Міністерство оборони вже підбирають цілі для ураження ракетою «Орєшнік» на території України. Зазначається, що засоби ураження військових об'єктів, підприємств оборонної промисловості та так званих «центрів ухвалення рішень» обиратимуть «залежно від цілей та загроз для РФ».

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Натомість про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін.

До слова, агентство Reuters повідомило, що боєголовки нової російської балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», яка вдарила по підприємству «Південмаш» у місті Дніпро, нібито не містили вибухової речовини.

Читайте також:

Теги: путін Володимир Зеленський Україна президент диктатор шантаж

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Українська література, як і будь-яка інша, творилася на кількох мовах»
Підводне життя літератури
17 листопада, 23:35
Назар Островський пішов на фронт, не зважаючи на те, що мав бронь і маленьку дитину
На фронті загинув колишній поліцейський зі Львова. Згадаймо Назара Островського
2 листопада, 09:00
Україна не може повністю використати можливості імпорту через низькі граничні ціни
Імпорт електроенергії в Україну під загрозою – нардеп
15 листопада, 17:15
Трамп розглядає кандидатуру Річарда Гренелла на посаду спецпосланця з питань України – Reuters
Трамп розглядає кандидатуру Річарда Гренелла на посаду спецпосланця з питань України – Reuters
23 листопада, 07:20
За усталеною практикою, підсвітка будівлі канадського парламенту не використовується як спосіб вшанування будь-чого, та для України було зроблено виняток
Парламент Канади засяяв кольорами українського прапора
19 листопада, 08:49
Рада підтримала законопроєкт № 8153
Рада підтримала законопроєкт «Про захист персональних даних»: що загрожує українцям
20 листопада, 13:45
Російський рубль знову рекордно впав
Російський рубль знову рекордно впав
22 листопада, 12:49
У Ростовській області знаходиться найбільше військових цілей
Удари далекобійною зброєю по Росії: яка наступна ціль України
24 листопада, 10:15
Механізм надання коштів буде враховано при укладанні конкретних кредитних договорів з урахуванням специфіки кожного партнера
Яку суму від заморожених активів РФ отримає Україна наступного року: прогноз Мінфіну
Сьогодні, 19:46

Політика

Президентка Грузії звинуватила уряд у конституційному перевороті
Президентка Грузії звинуватила уряд у конституційному перевороті
Зеленський пояснив, навіщо Путін розмахує своїм «Орєшніком»
Зеленський пояснив, навіщо Путін розмахує своїм «Орєшніком»
Відмова від євроінтеграції: у Тбілісі після заяви прем’єра розпочався стихійний мітинг
Відмова від євроінтеграції: у Тбілісі після заяви прем’єра розпочався стихійний мітинг
МЗС відреагувало на рішення Трампа призначити спецпредставника по Україні
МЗС відреагувало на рішення Трампа призначити спецпредставника по Україні
Грузія відмовилася від переговорів про вступ до ЄС
Грузія відмовилася від переговорів про вступ до ЄС
Путін вибачився перед Меркель за випадок із лабрадором у Сочі
Путін вибачився перед Меркель за випадок із лабрадором у Сочі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 листопада 2024
22K
«Слон у кімнаті»: новий аграрний єврокомісар розкритикував українське сільське господарство
7327
«Будуть знищені»: Маск передбачив особливість воєн майбутнього
5849
Ще одна країна ЄС заявила, що Нетаньягу має імунітет від МКС на їхній території
4070
«Мова – це є мова…». Поліцейський з Київщини, що готується до складання іспиту, підірвав мережу (відео)

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Сьогодні, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Вчора, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Вчора, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:43

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua