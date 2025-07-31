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Рубіо: Погрози Медведєва щодо ядерної війни нічого не варті

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Рубіо: Погрози Медведєва щодо ядерної війни нічого не варті
Рубіо: Росія майже завжди змушена покладатися на нестандартні засоби, зокрема тактичну ядерну зброю
фото: The White house/Facebook

Державний секретар Марко Рубіо різко розкритикував риторику Медведєва, назвавши ідею ядерної війни між США та Росією «незбагненною» 

Погрози ядерною війною, які озвучує колишній президент, а нині заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, не мають жодної ваги. На думку державного секретаря США Марко Рубіо, Росія неспроможна протистояти навіть європейським країнам, не кажучи вже про Сполучені Штати. Про це він заявив в ефірі Fox News, повідомляє «Главком».

Рубіо різко розкритикував риторику Медведєва, назвавши ідею ядерної війни між США та Росією «незбагненною». Він переконаний, що людство ніколи не стане свідком такого розвитку подій.

За словами держсекретаря, Росія не здатна вести війну звичайними засобами навіть проти середніх за силою держав. У 2022 році російська армія не змогла досягти успіху в Україні, яка на той момент не мала потужних збройних сил.

«Не думаю, що є хоч якісь сумніви: у звичайному збройному протистоянні росіяни не витримали б боротьби ані зі США, ані, чесно кажучи, з багатьма країнами Європи. Це було б для них надзвичайно складно», – заявив Рубіо.

Він додав, що США не переймаються можливістю повномасштабної війни з Росією. Значно більше занепокоєння викликають ризики випадкових інцидентів чи прорахунків, які теоретично можуть спричинити загострення. Втім, Рубіо вважає це малоймовірним.

«Росія майже завжди змушена покладатися на нестандартні засоби, зокрема тактичну ядерну зброю. Але навіть це не становить реальної загрози, оскільки сценарій такої війни виглядає абсолютно неправдоподібним – як для нас, так і для них», – підсумував він.

Раніше президент США Дональд Трамп відповів заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який нещодавно погрожував Америці війною. Глава Штатів попередив, що подібні заяви небезпечно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика в соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки «мертвими». «Мені байдуже, що Індія робить з Росією. Вони можуть разом знищити свої мертві економіки, мені все одно. Ми майже не ведемо бізнесу з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія і США майже не ведуть бізнесу між собою», – заявив він.

Нагадаємо, колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультимативною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп дав російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. 

Теги: росія США Дмитро Медведєв Марко Рубіо

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