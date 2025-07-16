Росія масовано атакувала Україну «шахедами»: головне за ніч

У Харкові відомо про трьох постраждалих

Росія масовано атакувала українські міста безпілотниками та ракетами, є постраждалі, руйнування, сенатор США Ліндсі Грем розповів, що ініціатива щодо нового пакета санкцій проти РФ здобуває дедалі ширшу підтримку в Палаті представників та пригрозив Путіну – каже, що Російська Федерація стане другим Іраном. «Главком» зібрав головні події ночі проти 16 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Кривий Ріг

У ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою та «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Росія запустила на місто балістичну ракету та 28 «шахедів» – Вілкул зазначає, що такої атаки на Кривий Ріг ще не було.

Як відомо, внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, персонал перебував у сховищах. Тим не менш, Вілкул пише, що постраждалий все таки є – 17-річний хлопець отримав поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

Удари по Харкову

У ніч на 16 липня російська окупаційна армія в черговий раз вдарила «шахедами» по Харкову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Синєгубов пише, що у Харкові лише впродовж 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів. Повідомляється, що більшість ударів прийшлися по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо, ворог застосував БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа.

Внаслідок масованої атаки російських терористів у Київському районі постраждали три людини.

Вибухи у Вінниці

У ніч на 16 липня російські терористи атакували «шахедами» Вінницю. У місті є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на першу заступницю начальника ОВА Наталю Заболотну у фейсбуці.

Заболотна пише, що внаслідок ворожої атаки у Вінниці є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури. На місці події працюють всі профільні служби.

Краматорськ атакували безпілотники

У ніч на 16 липня російські терористи атакували «шахедами» Краматорськ у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Як відомо, у Краматорську пролунала серія потужних вибухів. Повідомляється, що безпілотники вдарили по різних районах міста, за попередньою інформацією, у деяких вилетіло скло.

Сенатор США Грем попередив Путіна

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. У дописі на платформі Х політик застеріг російського диктатора від повторення іранського сценарію, повідомляє «Главком».

Грем наголосив, що Росія та її союзники можуть зіткнутися з серйозними наслідками, якщо Володимир Путін не припинить бойові дії протягом найближчих 50 днів. У цьому контексті він згадав про Іран, який свого часу постраждав від масштабних економічних санкцій після конфлікту з США.

«Якщо Путін та інші задаються питанням, що станеться на 51-й день, я б порадив їм звернутися до аятолл», –заявив сенатор. Він також звернувся до країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту, наголосивши, що їм варто поставитися до слів Трампа серйозно.

Санкції проти РФ здобувають підтримку в Конгресі США

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що ініціатива щодо нового пакета санкцій проти Росії здобуває дедалі ширшу підтримку в Палаті представників. Про це він заявив у дописі на своїй сторінці в соціальній мережі X, передає «Главком».

За словами Грема, законопроєкт уже підтримали 88 співавторів, причому представники обох партій, як Демократичної, так і Республіканської, долучилися до ініціативи.

Серед нових прихильників документа – голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс. Сенатор підкреслив, що Роджерс має великий авторитет у сфері національної безпеки, а також тісно співпрацює з президентом Дональдом Трампом.