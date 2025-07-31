Британський доброволець, який пережив тортури у полоні, став громадянином України і повернувся на фронт

Ейден Аслін: Я британець за кров’ю, але українець за духом і волею. Моє майбутнє – тут, в Україні

31-річний Аслін потрапив у полон під час оборони Маріуполя та пережив тортури – окупанти його били, різали ножем, змушували співати гімн Росії та погрожували стратою

Британський доброволець Ейден Аслін, який у 2022 році опинився в російському полоні, отримав українське громадянство і знову вирушив на передову. Боєць заявляє, що боротиметься за Україну до її повної перемоги. Про це повідомляє The Sun, передає «Главком».

31-річний Аслін потрапив у полон під час оборони Маріуполя, де служив у морській піхоті Збройних сил України. Його утримували на окупованій території, били, різали ножем, змушували співати гімн Росії та погрожували стратою. Він провів п’ять місяців у неволі, поки обмін не став можливим завдяки посередництву російського олігарха Романа Абрамовича.

Після звільнення Ейден повернувся до служби в лавах української армії. Йому вручили Орден Мужності, а також надали українське громадянство.

«Я британець за кров’ю, але українець за духом і волею. Моє майбутнє – тут, в Україні», – наголосив боєць.

Аслін воює на боці України ще з 2018 року. Під час повномасштабного вторгнення він захищав Маріуполь і був одним із оборонців заводу «Азовсталь». Після полону бойовики влаштували над ним так званий суд у так званій ДНР, де йому винесли смертний вирок.

Разом із ним тоді вдалося визволити й інших британців: 51-річного Шона Піннера, 59-річного Джона Гардінга, 25-річного Ділана Гілі та 39-річного Ендрю Гілла. Натомість 45-річний гуманітарний працівник Пол Юрі, який також перебував у полоні, помер до моменту звільнення.

Сьогодні Аслін знову на фронті. Він наголошує, що Україні потрібна далекобійна зброя, адже Росія вчиться адаптуватися до умов війни. Доброволець переконаний: залишиться з українськими побратимами до самої перемоги.

Раніше ми писали, що попри те, що в російській армії платять більше, іноземці приїжджають воювати за Україну через вмотивованість та віру в справедливість війни. Більшість людей в Другому інтернаціональному легіоні мають мотивацію і цінності, й більшість з них йде в бій зі словами «Слава Україні». Ті ж, хто воює за гроші, надовго не затримуються, розповів «Главкому» його командир Олександр Якимович.

«Ті, хто суто за гроші, в нас довго не затримуються. У нас атмосфера така, що коли хлопці йдуть на бойове завдання, вони кажуть: «Слава Україні!». Я знаю, що це йде від душі», – поділився Олександр Якимович.

Нагадаємо, раніше комбат Інтернаціонального легіону Олександр Якимович розповідав про особливості рекрутингу іноземців. За його словами, цей процес має бути централізованим, через Міністерство оборони.

До слова, у Сухопутних військах є чотири інтернаціональні батальйони. Один з них, Четвертий, – це навчальний центр, де іноземці проходять базову загальновійськову підготовку, яка триває, як і для українців, 45 діб. Стандартні правила, стандартні вимоги – як і для кожного військовослужбовця Збройних сил. Після базової загальновійськової підготовки ми ще продовжуємо навчання у себе в батальйоні.