Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Стеж за словами». Трамп відреагував на погрози Медведєва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Стеж за словами». Трамп відреагував на погрози Медведєва
Глава США заявив, що Америку не цікавить економічна співпраця з Росією
фото: Білий дім

Американський лідер назвав Медведєва «невдалим колишнім президентом РФ»

Президент США Дональд Трамп відповів заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який нещодавно погрожував Америці війною. Глава Штатів попередив, що подібні заяви небезпечно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика в соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки «мертвими». «Мені байдуже, що Індія робить з Росією. Вони можуть разом знищити свої мертві економіки, мені все одно. Ми майже не ведемо бізнесу з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія і США майже не ведуть бізнесу між собою», – заявив він.

Крім того, американський президент згадав й про політичне минуле Медведєва, назвавши його «невдалим експрезидентом Росії».  «Давайте так і залишмо, і передайте Медведєву, колишньому невдалому президенту Росії, який вважає себе все ще президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!» – додав Трамп.

Нагадаємо, колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультимативною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп дав російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною

До слова, сенатор-республіканець Ліндсі Грем виступив із зверненням до Росії, заявивши, що Кремль помиляється, вважаючи, що йому вдалося успішно уникнути західних санкцій. Грем попередив, що президент Дональд Трамп планує «змінити правила гри» та запровадити тарифи на країни, які продовжують купувати російські нафту та газ.

Читайте також:

Теги: Дмитро Медведєв Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США реєструють законопроєкт про 500% тарифи на країни-покупці російської нафти
Санкції проти російської нафти: три рівні тиску
18 липня, 18:48
Трамп обнадіяв Україну словами про військову підтримку
Призупинення американської допомоги. Трамп відповів, що відбувається насправді
4 липня, 10:01
Президент подякував усім союзникам України, які допомагають розвивати український оборонно-промисловий комплекс
Зеленський розповів, які країни допоможуть Україні виробляти дрони та зброю
5 липня, 18:58
Трамп почав цікавитися футболом?
Трамп збирається відвідати фінал клубного чемпіонату світу
9 липня, 15:31
Звільнені прокурори та слідчі вели справи проти президента США
Мін'юст США звільнив десятки прокурорів і слідчих, які розслідували справи проти Трампа
13 липня, 15:15
Адміністрація Трампа знайшла провину Каліфорнії у підвищенні цін на яйця
«Непотрібна бюрократія»: адміністрація Трампа подає до суду на Каліфорнію через яйця
10 липня, 14:35
Білий дім опублікував нове зображення з Трампом
«Трамп був жертвою, а став мисливцем». Білий дім знову здивував меседжем
22 липня, 04:45
Іноземні лідери мають змогу поговорити із Трампом по мобільному телефону
Трамп веде свою телефонну дипломатію, якою порушує чинний протокол
28 липня, 09:01
Справа Епштейна стала новим головним болем для Трампа
Трампа бісить, що Білий дім не може погасити скандал із Епштейном – WP
28 липня, 09:46

Політика

«Стеж за словами». Трамп відреагував на погрози Медведєва
«Стеж за словами». Трамп відреагував на погрози Медведєва
Bloomberg пояснив, як підсанкційна спільниця Путіна потрапила на конференцію в Женеву
Bloomberg пояснив, як підсанкційна спільниця Путіна потрапила на конференцію в Женеву
Канада готується визнати Палестину державою
Канада готується визнати Палестину державою
WSJ: Республіканці США пропонують озброювати Україну за кошти союзників через новий фонд
WSJ: Республіканці США пропонують озброювати Україну за кошти союзників через новий фонд
США запровадили проти Ірану наймасштабніші санкції з 2018 року
США запровадили проти Ірану наймасштабніші санкції з 2018 року
Макрон прокоментував тарифну угоду ЄС зі США
Макрон прокоментував тарифну угоду ЄС зі США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
37K
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
25K
Сестра Стуса розповіла, що родичі поета говорять російською мовою
15K
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
9691
«Звільнився в перший робочий день»: у покоління зумерів новий тренд

Новини

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua