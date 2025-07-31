«Стеж за словами». Трамп відреагував на погрози Медведєва

Американський лідер назвав Медведєва «невдалим колишнім президентом РФ»

Президент США Дональд Трамп відповів заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який нещодавно погрожував Америці війною. Глава Штатів попередив, що подібні заяви небезпечно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика в соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки «мертвими». «Мені байдуже, що Індія робить з Росією. Вони можуть разом знищити свої мертві економіки, мені все одно. Ми майже не ведемо бізнесу з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія і США майже не ведуть бізнесу між собою», – заявив він.

Крім того, американський президент згадав й про політичне минуле Медведєва, назвавши його «невдалим експрезидентом Росії». «Давайте так і залишмо, і передайте Медведєву, колишньому невдалому президенту Росії, який вважає себе все ще президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!» – додав Трамп.

Нагадаємо, колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультимативною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп дав російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною.

До слова, сенатор-республіканець Ліндсі Грем виступив із зверненням до Росії, заявивши, що Кремль помиляється, вважаючи, що йому вдалося успішно уникнути західних санкцій. Грем попередив, що президент Дональд Трамп планує «змінити правила гри» та запровадити тарифи на країни, які продовжують купувати російські нафту та газ.