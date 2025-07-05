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США можуть запровадити 17% мита на агроекспорт з ЄС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США можуть запровадити 17% мита на агроекспорт з ЄС
Під час перемовин сторони обговорюють можливість скасування мит на деякі товари, зокрема авіаційні запчастини та алкоголь
фото з відкритих джерел

Трамп вимагає від ЄС зменшити позитивне сальдо в торгівлі зі США та надати американським компаніям широкі винятки з європейського регулювання

Вашингтон погрожує запровадити нові 17% мита на агропродовольчий імпорт із країн Європейського Союзу. У Брюсселі вважають це серйозною загрозою для європейських експортерів і водночас намагаються знайти баланс між поступками та дзеркальною відповіддю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Як стверджують джерела видання, президент США Дональд Трамп тимчасово призупинив запровадження додаткового 10% тарифу на імпорт з ЄС, який мав би діяти понад базові 10%, введені ще 9 квітня. Наразі неясно, чи новий 17% тариф діятиме окремо, чи стане заміною вже існуючих ставок.

Трамп вимагає від ЄС зменшити позитивне сальдо в торгівлі зі США та надати американським компаніям широкі винятки з європейського регулювання. Водночас, за інформацією FT, чиновники в Брюсселі відкинули частину з цих вимог.

Під час перемовин сторони обговорюють можливість скасування мит на деякі товари, зокрема авіаційні запчастини та алкоголь. В ЄС працюють над п’ятисторінковим проєктом «принципової домовленості», однак узгоджено наразі мінімум.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 3 липня висловила надію, що сторонам вдасться досягти попередньої угоди до дедлайну, встановленого Трампом на 9 липня. США наполягають на юридично зобов’язувальних домовленостях, тоді як у Брюсселі налаштовані зберегти гнучкість переговорів.

Комісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович уже був поінформований про можливе запровадження 17% тарифу на агроекспорт під час перемовин у Вашингтоні. Європейські дипломати повідомили, що ці мита можуть охопити продукцію на €48 млрд – саме на таку суму ЄС експортував до США сільськогосподарських товарів минулого року.

Шефчович неодноразово наголошував, що зміна норм ЄС на вимогу США – це «червона лінія». Водночас у ЄС триває дерегуляція, зокрема в частині екологічного законодавства.

Усередині Євросоюзу немає єдності щодо стратегії. Одні країни виступають за часткові поступки в обмін на прогнозованість, інші наполягають на жорсткій, дзеркальній відповіді. Німеччина, як одна з найбільш експортно орієнтованих економік ЄС, зацікавлена в досягненні компромісу. Канцлер Фрідріх Мерц закликає укласти угоду, яка дозволить уникнути нових мит у 25% на авто і 50% на сталь.

Водночас ЄС вже схвалив запровадження з 14 липня симетричних мит на американські товари на суму €21 млрд. Додатково готується новий пакет заходів ще на €95 млрд, який передбачає тарифи на авіаційну продукцію та продукти харчування.

Дипломати з ЄС зазначають, що США пропонують три сценарії:

  • для країн, які погодяться на попередню домовленість – чинний тариф у 10% з перспективою зниження;
  • для тих, хто відмовиться – повернення до квітневих ставок;
  • для країн, які США вважатимуть недобросовісними учасниками переговорів – підвищені мита.

Нагадаємо, що 2 квітня президент Трамп запровадив мита на імпорт із понад 180 країн, включно з ЄС. Після протестів з боку європейських партнерів 9 квітня тарифи були тимчасово знижені до 10% строком на 90 днів, щоб дати змогу укласти індивідуальні торговельні угоди.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність перейти від дипломатичних перемовин до односторонніх рішень щодо запровадження тарифів. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg, у Білому домі підтвердили, що така можливість розглядається вже найближчим часом.

За словами Трампа, з п’ятниці його адміністрація може розпочати надсилання офіційних листів торговельним партнерам, у яких йтиметься про нові тарифні ставки, що застосовуватимуться в односторонньому порядку.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо можливості укладання торговельної угоди з Японією, наступного дня після того, як пригрозив підвищенням мит на японський експорт у США, заявивши, що країна не купуватиме американський рис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

«Ми мали справу з Японією. Я не впевнений, що укладемо угоду, я в цьому сумніваюся», – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One у вівторок. Він додав, що Японія та інші країни «настільки звикли 30-40 років користуватися нами, що їм дуже важко укласти угоду».

Теги: тарифи Дональд Трамп США Європейський союз

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