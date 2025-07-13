Мін'юст США звільнив десятки прокурорів і слідчих, які розслідували справи проти Трампа

Серед звільнених – ключові прокурори у справах про штурм Капітолія та співробітниця ФБР, відповідальна за зв’язки з громадськістю

Цього тижня Міністерство юстиції США звільнило понад 20 працівників, які займалися розслідуваннями у справах, що стосуються президента США Дональда Трампа та його соратників. Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела, передає «Главком».

Серед звільнених – прокурори, помічники юристів та інші фахівці, які розслідували можливе незаконне зберігання секретних документів президентом США, а також його спроби скасувати результати виборів 2020 року.

За інформацією CBS News, наразі з посад пішли щонайменше 35 осіб, які працювали з прокурором Джеком Смітом. Ще близько 15 співробітників можуть бути звільнені найближчим часом.

З-поміж тих, кого відсторонили, є троє ключових прокурорів у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Також звільнили співробітницю ФБР Патті Гартман, яка відповідала за зв’язки з громадськістю в межах цього розслідування.

«Правил більше не існує. Раніше була межа, було чітке розділення між Білим домом і Міністерством юстиції, тому що одна сторона не повинна втручатися в роботу іншої. Ця межа остаточно зникла», – повідомила Гартман у коментарі CBS News.

За її словами, це може бути лише початок серії звільнень у відомстві.

«Главком» сповіщав, що у Сполучених Штатах звільнено понад десять чиновників, які працювали над кримінальними розслідуваннями проти Дональда Трампа. Генпрокуратура вирішила, що вони не заслуговують на довіру адміністрації нового глави держави.

Раніше «Главком» інформував, що троє сенаторів-демократів оголосили про початок розслідування щодо понад п’ятимісячної перерви в запровадженні нових санкцій проти Росії адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Також «Главком» інформував, що президент США Дональд Трамп за час другої каденції не запровадив жодних нових санкцій проти Росії. Ба більше, частину обмежень навіть було знято.