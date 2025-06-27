«Самі скоро здохнуть». Путін накинувся на Захід через нові санкції

Путіну допекли санкції проти РФ

Російський диктатор Володимир Путін накинувся на Захід через санкції та вкотре заявив, що Москву «надули й кинули» щодо обіцянок не розширювати НАТО на Схід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Путіна у Мінську.

«Вони постійно нас ховають… Самі скоро здохнуть, а нас ховають», – заявив Путін, коментуючи санкції проти РФ.

Також диктатор вкотре виправдав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році тим, що Москву нібито ввели в оману.

«Нас надули, грубо обманули, як у народі кажуть, просто кинули щодо обіцянок про нерозширення НАТО на Схід», – пожалівся він.

Нагадаємо, Путін також заявив, що Росія готова до третього раунду переговорів з Україною у Стамбулі. І саме меморандум буде головною темою обговорення. Проте диктатор назвав російський та український меморандуми щодо завершення війни «абсолютно протилежними».

Він додав, що звинувачення з боку Заходу на адресу Росії в агресії проти України недоречні, оскільки агресію виявляє саме Захід.

А Трамп, на його думку, мужня людина і щиро прагне врегулювати конфлікт в Україні.