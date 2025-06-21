Путін здивував заявою про свою онуку

Розповідь Путіна про своїх онуку і доньку може бути лестощами на адресу Китаю

Минуло понад сім років відтоді, як Путін востаннє публічно згадував своїх онуків

Російський диктатор Володимир Путін майже ніколи не говорить про свою сім'ю, але несподівано порушив цей принцип. Під час зустрічі з іноземними журналістами на Петербурзькому міжнародному економічному форумі він похвалився талантами своєї онучки. Як інформує «Главком», про це повідомляє Bild.

«Коли я говорив про те, що деякі мої близькі люди, рідні, вивчають китайську мову, я сказав про свою онуку, у якої вихователька з Пекіна, і вона з нею вільно говорить китайською мовою», – сказав Путін.

Він також додав, що в Росії зростає інтерес до китайської мови, а його дочка «ще на початку 2000-х років почала ініціативно вивчати китайську мову просто тому, що їй так хотілося».

Минуло понад сім років відтоді, як Путін востаннє публічно згадував своїх онуків. «У мене є онуки», – сказав він тоді на щорічній пресконференції. «Вони живуть звичайним життям», – заявляв Путін.

Розповідь Путіна про своїх онуку і доньку може бути лестощами на адресу Китаю і рекламою китайської мови, вважають у редакції Bild. Минулого року китайську мову вивчало всього лише близько 17 тисяч російських школярів, її пропонують як частину програми в 170 молодших і середніх школах. Путін, судячи з усього, хоче це змінити. За даними проєкту «Важливі історії», у російських школах стає дедалі більше викладачів китайської мови – тільки в Москві їхня кількість за минулий рік зросла з 29 до 136. Онука Путіна, мабуть, має слугувати прикладом для інших дітей.

Нагадаємо, раніше голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти.

За даними розвідки, Путін досі живий, незважаючи на серйозну недугу, тому що його лікуванням займаються кращі західні лікарі.

Колишній співробітник спецслужби Росії Гліб Каракулов, який втік із країни 2022 року заявив, що Путін дуже хвилюється за своє здоров'я та має параною. За його слова, до 2020 року диктатор дуже часто їздив у закордонні поїздки, а потім сів у бункер. За 13 років роботи Путін скасував через стан здоров'я лише одну чи два відрядження.

22 лютого стало відомо, що стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна щодня погіршується – стався рецедив його серйозного захворювання.

У зв’язку з тим, що Путін дуже послаблений кількома смертельними хворобами, що обмежують працездатність, він активно використовує своїх двійників.