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Зеленський розповів, коли росіяни збираються обговорити його зустріч з Путіним

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський розповів, коли росіяни збираються обговорити його зустріч з Путіним
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент України прокоментував ймовірність зустрічі з Путіним

Росіяни вважають, що над зустріччю Володимира Путіна та Володимира Зеленського можна почати працювати в кінці червня – на початку липня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі, передає кореспондент «Главкома».

«Щодо зустрічі лідерів. Мені сказав Умєров (глава української делегації на переговорах у Стамбулі – «Главком»), що вони (росіяни, – «Главком») вважають, що над цим можна працювати на кінець цього місяця, на початок наступного», – зазначив президент.

Зеленський додав, що також мав розмову з президентом Туреччини Реджеп Тайїп Ердоганом: «І дійсно, від нього (Ердогана, – «Главком») був сигнал, як я відношусь, якщо буде зустріч чотирьох лідерів. Він – президент Америки, Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую».

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Після завершення годинних перемовин українські посадовці зробили низку заяв. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. 

Зокрема, українська делегація на переговорах у Стамбулі запропонувала РФ провести зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також президент Туреччини Реджеп Ердоган після переговорів РФ та України у Стамбулі заявив, що хоче організувати зустріч між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. «Моє найбільше бажання для обох сторін, щоб Путін і Зеленський зустрілися в Стамбулі або Анкарі. Навіть Трамп також повинен приїхати. Зробімо Стамбул центром миру», – сказав він.

Теги: путін Володимир Зеленський переговори

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