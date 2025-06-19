Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Головний рабин України назвав головну помилку, допущену у стосунках з США

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Головний рабин України назвав головну помилку, допущену у стосунках з США
Рабин Асман молиться, щоб Трамп «все зробив правильно»
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Головний рабин України назвав відмову від лендлізу «великою помилкою» у відносинах зі США

Головний рабин України Моше Асман висловив думку, що відмова України від програми лендлізу стала серйозною помилкою у відносинах зі Сполученими Штатами. В інтерв’ю «Главкому» він також наголосив на прагненні Дональда Трампа до миру в Україні, але застеріг від уявного «миру».

Рабин Асман, обговорюючи потребу України у зброї, навіть за умови її придбання, назвав відмову від лендлізу «великою помилкою». Ця програма дозволяла США надавати військову допомогу в борг, що було б сильним інструментом підтримки для України.

«А знаєте, це була велика помилка – те, що Україна відмовилася від лендлізу», – заявив рабин.

Моше Асман підтвердив, що Дональд Трамп «справді хоче, щоб в Україні був мир». Однак рабин наголосив на важливості розрізняти справжній мир від його імітації.

«Інше питання, як його досягти. Не кожен «мир» дійсно веде до миру», – зазначив Асман. Він навів приклад Ізраїлю та Сектора Гази: «У 2004-му за ініціативою Арієля Шарона Ізраїль вивів усі поселення та війська із Сектора Гази… І чим все закінчилося? ХАМАС взяв владу в Газі. А потім, ще через роки, сталося 7 жовтня 2023 року (найбільший з часів Голокосту напад на євреїв, який здійснили бойовики ХАМАС, коли вторглися в Ізраїль з Гази, – «Главком»)». Рабин підкреслив, що світ не пам'ятає про поступки Ізраїлю, а лише про трагедію.

Рабин Асман молиться, щоб Трамп «все зробив правильно», але визнає, що «поки в нього не дуже виходить». Проте, він висловив переконання, що «американський прагматичний інтерес полягає в тому, щоб Україна вистояла».

Нагадаємо, головний рабин України Моше Асман поділився роздумами щодо можливих шляхів завершення війни в Україні та порадив Дональду Трампу звернути увагу на досвід Рональда Рейгана. На його думку, якщо США продемонструють сильне бажання, війна може бути зупинена. 

Також, Моше Асман заявив, що євреї, які пережили Голокост, мають підтримати український народ, який сьогодні потерпає від війни та російських атак. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому», порівнюючи дії Росії проти українців із геноцидом євреїв, вбитих нацистами у ХХ столітті. 

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Україна Моше Асман

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 червня – Міжнародний день водоспаду
16 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 червня, 00:06
РФ за три роки вбила в Україні 707 дітей
Показник смертності серед цивільних в Україні цьогоріч зріс на 59%
30 травня, 10:28
Керолайн Левітт заявила, що адміністрація Дональда Трампа досягла великого прогресу щодо врегулювання російсько-української війни
Білий дім заявив, що переговори України та РФ стали можливими завдяки Трампу
3 червня, 21:45
Попередній уряд Британії вже блокував будівництво китайського посольства
Китай хоче будувати посольство у Британії: The Times пояснив, чому це викликало обурення США
8 червня, 04:56
Трамп дав декілька коментарів журналістам
Трамп висловив сподівання про укладення угоди між Ізраїлем та Іраном
16 червня, 02:48
Саміт пройде пройде 24-25 червня в Гаазі
В Гаазі на саміті відбудеться засідання Ради Україна-НАТО
17 червня, 01:03
Європа застосує новий метод до оборонних витрат
Країни НАТО хочуть включити Україну до своїх оборонних витрат – Bloomberg
11 червня, 07:30
Президент Сербії Вучич їде в Україну з неанонсованим візитом
Президент Сербії Вучич їде в Україну з неанонсованим візитом
11 червня, 12:39
Посольство США в Росії
США скасували зустріч з Росією щодо нормалізації роботи посольств
16 червня, 16:16

Суспільство

Боронив Україну на Херсонському та Донецькому напрямках. Згадаймо Святослава Строгецького
Боронив Україну на Херсонському та Донецькому напрямках. Згадаймо Святослава Строгецького
Головний рабин України назвав головну помилку, допущену у стосунках з США
Головний рабин України назвав головну помилку, допущену у стосунках з США
В Україні без опадів: прогноз погоди на 19 червня
В Україні без опадів: прогноз погоди на 19 червня
19 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Шокуючий чи шокувальний: як правильно українською. Пояснення мовознавиці
Шокуючий чи шокувальний: як правильно українською. Пояснення мовознавиці
На Івано-Франківщині зник шестирічний хлопчик: пошуки тривають другу добу
На Івано-Франківщині зник шестирічний хлопчик: пошуки тривають другу добу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
67K
Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
45K
НАТО ухвалило важливе рішення про військову допомогу Україні
29K
Бухгалтерка військової частини Нацгвардії привласнила 11,5 млн. грн
25K
Система протиракетної оборони Ізраїлю може вийти з ладу найближчими днями – Washington Post

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua