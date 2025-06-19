Головний рабин України назвав головну помилку, допущену у стосунках з США

Головний рабин України назвав відмову від лендлізу «великою помилкою» у відносинах зі США

Головний рабин України Моше Асман висловив думку, що відмова України від програми лендлізу стала серйозною помилкою у відносинах зі Сполученими Штатами. В інтерв’ю «Главкому» він також наголосив на прагненні Дональда Трампа до миру в Україні, але застеріг від уявного «миру».

Рабин Асман, обговорюючи потребу України у зброї, навіть за умови її придбання, назвав відмову від лендлізу «великою помилкою». Ця програма дозволяла США надавати військову допомогу в борг, що було б сильним інструментом підтримки для України.

«А знаєте, це була велика помилка – те, що Україна відмовилася від лендлізу», – заявив рабин.

Моше Асман підтвердив, що Дональд Трамп «справді хоче, щоб в Україні був мир». Однак рабин наголосив на важливості розрізняти справжній мир від його імітації.

«Інше питання, як його досягти. Не кожен «мир» дійсно веде до миру», – зазначив Асман. Він навів приклад Ізраїлю та Сектора Гази: «У 2004-му за ініціативою Арієля Шарона Ізраїль вивів усі поселення та війська із Сектора Гази… І чим все закінчилося? ХАМАС взяв владу в Газі. А потім, ще через роки, сталося 7 жовтня 2023 року (найбільший з часів Голокосту напад на євреїв, який здійснили бойовики ХАМАС, коли вторглися в Ізраїль з Гази, – «Главком»)». Рабин підкреслив, що світ не пам'ятає про поступки Ізраїлю, а лише про трагедію.

Рабин Асман молиться, щоб Трамп «все зробив правильно», але визнає, що «поки в нього не дуже виходить». Проте, він висловив переконання, що «американський прагматичний інтерес полягає в тому, щоб Україна вистояла».

Нагадаємо, головний рабин України Моше Асман поділився роздумами щодо можливих шляхів завершення війни в Україні та порадив Дональду Трампу звернути увагу на досвід Рональда Рейгана. На його думку, якщо США продемонструють сильне бажання, війна може бути зупинена.

Також, Моше Асман заявив, що євреї, які пережили Голокост, мають підтримати український народ, який сьогодні потерпає від війни та російських атак. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому», порівнюючи дії Росії проти українців із геноцидом євреїв, вбитих нацистами у ХХ столітті.