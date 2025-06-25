Трамп та Ердоган обговорили російсько-українську війну під час саміту НАТО: про що йшлося

Трамп та Ердоган зустрілись на полях саміту НАТО

Трамп та Ердоган говорили про війну в Україні та на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели зустріч під час саміту НАТО, що проходить в нідерландському міста Гаага. Про це повідомила пресслужба турецького лідера, інформує «Главком».

Повідомляється, що під час зустрічі було обговорено двосторонні відносини між Туреччиною та США, а також регіональні та глобальні питання.

Ердога наголосив «на важливості тісного діалогу для якнайшвидшого мирного врегулювання війни між Росією та Україною». Про це турецький президент сказав після того, як президенти обговорили потенційне перемир'я між Ізраїлем та Іраном.

Як написали у пресслужбі, Ердоган підкреслив, що це відбулось за посередництва президента США Дональда Трампа.

«Обидва лідери, як ключові союзники НАТО, звернули увагу на важливість кроків, які мають бути зроблені для зміцнення стримуючої сили Альянсу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Трамп та Ердоган спершу зустрілись біля королівської резиденції. На кадрах було видно, як Трамп міцно тисне руку президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та долучається до спільного фото.

До слова, президент України Володимир Зеленський сидів за столом поряд із королевою Нідерландів, прем'єркою Данії Метте Фредеріксен та прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

За сусіднім столом перебували президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, генеральний секретар НАТО Марк Рютте. В іншій частині зали – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Європейської ради Антоніу Кошта та президент Франції Еммануель Макрон.

Очікується, що 25 червня відбудеться зустріч президента Зеленського з американським лідером Трампом. Обидва президенти натякали на можливу зустріч.