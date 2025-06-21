«Варшава завжди претендувала на захід України». Польща відреагувала на статтю італійського ЗМІ
МЗС Польщі відреагувало на статтю італійського ЗМІ про «претензії Варшави на захід України»
Міністерство закордонних справ Польщі відкинуло інформацію, опубліковану в італійській щоденній газеті «Libero», щодо нібито претензій Польщі на західну частину України. Речник МЗС Павел Вронський заявив, що такі твердження є елементом російської дезінформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.
Як зазначає видання, польське МЗС офіційно втрутилося щодо статті в журналі «Libero», яка вийшла 19 червня. Праворадикальна газета, що видається в Мілані з 2000 року, опублікувала матеріал з нападками на Київ та зусилля президента України Володимира Зеленського посилити тиск Заходу на Росію.
У статті, поміж даних про кількість жертв та інформації про санкції, ближче до кінця з'являється польська тема. Автор стверджує, що «Київ має бути обережним з деякими союзниками». Далі він додає, що новий президент Кароль Навроцький (імовірно, мається на увазі глава Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький, хоча в тексті помилково зазначено «президент») знову заявляє про бажання співпрацювати з Україною, але водночас вказує на невирішені історичні питання, такі як Волинська трагедія.
Ключове речення, що привернуло увагу польського посольства, звучить так: «Більше того, Варшава завжди претендувала на права на західну частину України, особливо на територію навколо Львова».
Посольство Польщі в Римі негайно відреагувало на цю публікацію. «Ми вказали, що таке твердження є елементом російської дезінформації», – підкреслив Павел Вронський.
Як зазначає видання, дійсно, питання розділу України регулярно з'являлося в російській пропаганді практично з початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, у липні 2022 року колишній президент Росії Дмитро Медведєв опублікував карту «розділеної України», на якій західна частина країни була позначена як польська територія. Він, як і інші російські політики, неодноразово повторював подібні тези.
Нагадаємо, українські біженці у Польщі у 2024 році забезпечили 2,7% валового внутрішнього продукту країни. Про це йдеться у спільному дослідженні консалтингової компанії Deloitte та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), яке презентувало Посольство України в Польщі, передає «Главком».
Згідно з результатами дослідження, українці, які перебувають у Польщі, не лише не навантажують економіку країни, а й роблять суттєвий внесок у її розвиток. Зокрема, тільки за останній рік рівень зайнятості серед біженців зріс з 61% до 69% річних.
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