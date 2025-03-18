Латвія може закрити пункт пропуску на кордоні з Білоруссю та Росією: названо причину

Розглядається варіант повного закриття КПП, проте наразі йдеться про часткове обмеження його роботи

Очікується, що пункт пропуску закриють на шість місяців

Латвія може частково закрити пункт пропуску «Патернієки» в Краславському краї через збільшення кількості мігрантів, які прибувають із Білорусі. Також йдеться про часткове закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією – «Терехово» та «Гребнєво».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LSM.

Держприкордонслужба Латвії 18 березня звернеться до уряду з пропозицією заборонити пішохідний і велосипедний перетин кордону, дозволивши лише автомобільний рух.

Повідомляється, що пункт пропуску вже тимчасово закривали через спроби нелегального перетину кордону великою кількістю людей, які виглядали як іноземці.

Тоді ж було затримано чотирьох мігрантів, які підтвердили, що потік прибулих може зрости.

Голова латвійської Держприкордонслужби повідомив, що розглядається варіант повного закриття КПП, проте наразі йдеться про часткове обмеження його роботи.

Уряд має розглянути цю пропозицію 18 березня. Очікується, що пункт пропуску закриють на шість місяців. Якщо зросте кількість порушників, то можливе повне закриття.

Нагадаємо, що в Естонії консервативна партія Isamaa ініціювала законопроєкт, згідно з яким парламент дасть уряду вказівку закрити кордон з Росією.

Зазначається, що лідер партії Isamaa Урмас Рейнсалу обґрунтував законопроєкт кількома гібридними атаками, які, за його словами, Росія організувала проти Естонії та її країн-союзниць.

Раніше ми писали, що комісія латвійського Сейму з національної безпеки підготувала законопроєкт, який передбачає заборону на виїзд до Росії та Білорусі для частини працівників державного управління.

До слова, президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав європейські країни запровадити військовий обов’язок, наголосивши, що континент залишається «досить слабким» у військовому плані.

Рінкевичс заявив, що Європі необхідно посилювати обороноздатність, зокрема з огляду на нестабільність у відносинах зі США.