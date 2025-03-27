Парламент Латвії дозволив поліції збивати безпілотники

Доповнений документ дає поліції повноваження застосувати спецзасоби, щоб зупиняти рух дрона в повітрі, воді або на землі

Досі протистояти БпЛА в Латвії могли лише прикордонники або військові

Сейм Латвії 27 березня ухвалив у третьому читанні поправки до закону про поліцію. Він дозволяє правоохоронцям приземляти й збивати безпілотники, якщо ті становлять загрозу. Як передає «Главком», про це повідомляє латвійський мовник LSM.

Депутати підтримали поправки без обговорення, 76 парламентарів проголосували за, шість – проти. Закон набуває чинності з моменту його ухвалення.

Доповнений документ дає поліції повноваження застосувати спецзасоби, щоб зупиняти рух дрона в повітрі, воді або на землі. Це дозволено робити, якщо дрон загрожує життю або здоровʼю людей, безпеці обʼєктів під охороною або критичній інфраструктурі. Дозвіл діє, якщо пристрій запустили незаконно або є підозра у злочині.

Поправки також надають правоохоронцям право використовувати вибухівку в певних випадках. Досі протистояти БпЛА в Латвії могли лише прикордонники або військові. Поліцейські лише ідентифікували безпілотники та стежили за їхнім маршрутом, але не збивали.

Нагадаємо, Сенат Румунії 26 лютого ухвалив законопроєкт, що регулює процедури, за якими румунська армія отримує право збивати дрони, які незаконно порушують повітряний простір країни.

Згідно з новими правилами, безпілотники, що нелегально перетинають кордон Румунії та літають без дозволу, можуть бути нейтралізовані або знищені, якщо їхній політ не вдається взяти під контроль силами Румунії або НАТО.

Водночас Конституційний суд Румунії розгляне скаргу групи ультраправих партій на закон, який дозволяє країні збивати безпілотники, що незаконно залітають її повітряний простір.

До слова, колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол в Британії Валерій Залужний закликав Румунію збивати російські безпілотники, які залітають на її територію під час атак на Україну.