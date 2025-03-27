Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Парламент Латвії дозволив поліції збивати безпілотники

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Парламент Латвії дозволив поліції збивати безпілотники
Доповнений документ дає поліції повноваження застосувати спецзасоби, щоб зупиняти рух дрона в повітрі, воді або на землі
фото з відкритих джерел

Досі протистояти БпЛА в Латвії могли лише прикордонники або військові

Сейм Латвії 27 березня ухвалив у третьому читанні поправки до закону про поліцію. Він дозволяє правоохоронцям приземляти й збивати безпілотники, якщо ті становлять загрозу. Як передає «Главком», про це повідомляє латвійський мовник LSM.

Депутати підтримали поправки без обговорення, 76 парламентарів проголосували за, шість – проти. Закон набуває чинності з моменту його ухвалення.

Доповнений документ дає поліції повноваження застосувати спецзасоби, щоб зупиняти рух дрона в повітрі, воді або на землі. Це дозволено робити, якщо дрон загрожує життю або здоровʼю людей, безпеці обʼєктів під охороною або критичній інфраструктурі. Дозвіл діє, якщо пристрій запустили незаконно або є підозра у злочині.

Поправки також надають правоохоронцям право використовувати вибухівку в певних випадках. Досі протистояти БпЛА в Латвії могли лише прикордонники або військові. Поліцейські лише ідентифікували безпілотники та стежили за їхнім маршрутом, але не збивали.

Нагадаємо, Сенат Румунії 26 лютого ухвалив законопроєкт, що регулює процедури, за якими румунська армія отримує право збивати дрони, які незаконно порушують повітряний простір країни.

Згідно з новими правилами, безпілотники, що нелегально перетинають кордон Румунії та літають без дозволу, можуть бути нейтралізовані або знищені, якщо їхній політ не вдається взяти під контроль силами Румунії або НАТО.

Водночас Конституційний суд Румунії розгляне скаргу групи ультраправих партій на закон, який дозволяє країні збивати безпілотники, що незаконно залітають її повітряний простір. 

До слова, колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол в Британії Валерій Залужний закликав Румунію збивати російські безпілотники, які залітають на її територію під час атак на Україну.

Читайте також:

Теги: безпілотник Латвія військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірландія готується до можливої відправки миротворців до України
Ірландія хоче змінити правила відправки миротворців, аби допомогти Україні
3 березня, 22:34
Військові ВПС США розробляють плани щодо штучного інтелекту
Військові пропонують передати ядерний арсенал США під контроль штучного інтелекту
11 березня, 10:56
Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних
Директор ЦРУ: США призупинили постачати зброю та надавати Україні розвіддані
5 березня, 15:06
Андрій Іллєнко (ліворуч) з комнадиром батальйону «Свобода» Петром Кузиком у Бахмуті, 2023 рік
«Мирний договір не повинен дорівнювати капітуляції». Українські військові – про формат зупинки війни
11 березня, 15:46
У Сумах виникла пожежа внаслідок удару
Окупанти атакували Суми та Харків: що відомо про наслідки
12 березня, 01:27
У Міноборони розповіли деталі процедури медичного огляду для молоді
Контракти в Силах оборони: у Міноборони розповіли, як українцям 18-24 віку пройти ВЛК
15 березня, 12:54
Міноборони Естонії наголосило, що, попри рішення, поки що не планує використовувати протипіхотні міни
Країни Балтії та Польща виходять з конвенції про заборону протипіхотних мін
18 березня, 12:09
Головні новини ночі проти 23 березня
Обстріл Києва та області: головне за ніч
23 березня, 05:55
Британці розмірковують щодо доцільності їхніх миротворців в Україні
«Політичний театр»: британські військові оцінили плани Стармера щодо України
24 березня, 07:43

Соціум

Парламент Латвії дозволив поліції збивати безпілотники
Парламент Латвії дозволив поліції збивати безпілотники
Велика Британія у злиднях? Уряд скорочує соціальні виплати для населення
Велика Британія у злиднях? Уряд скорочує соціальні виплати для населення
У Червоному морі затонув туристичний батискаф, серед загиблих є росіяни
У Червоному морі затонув туристичний батискаф, серед загиблих є росіяни
У Іспанії знайдений мертвим зниклий безвісти український підліток
У Іспанії знайдений мертвим зниклий безвісти український підліток
У популярних магазинах Польщі зʼявилися набори для виживання
У популярних магазинах Польщі зʼявилися набори для виживання
Коли Венецію може остаточно затопити: вчені назвали дату
Коли Венецію може остаточно затопити: вчені назвали дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
44K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
9867
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
8980
Наш Голівуд. Топ-10 найкрасивіших акторських пар нової хвилі
8719
Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині

Новини

Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Сьогодні, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua