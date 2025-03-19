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Польща замінує кордони з Росією та Білоруссю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польща замінує кордони з Росією та Білоруссю
Замінування кордону стане одним з елементів «Східного щита»
фото: Reuters

Раніше Польща оголосила про вихід з Оттавської конвенції

Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах з Росією та Білоруссю в межах проєкту «Східний щит». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Як заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда, ситуація на польсько-білоруському та польсько-російському кордонах є серйозною. 

«Це буде одним з елементів «Східного щита»... Зверніть увагу, з якого боку була атакована Україна. З боку Білорусі. У нас немає протипіхотних мін, але у нас є можливість їх виробляти», – каже він.

Раніше Польща, Литва, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через погіршення безпекової ситуації в регіоні.

Міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі зазначали, що в нинішньому середовищі безпеки Збройним силам країн важливо надати гнучкість і можливість вибору щодо потенційного використання сучасних систем зброї та рішень для зміцнення захисту східного флангу НАТО, якому загрожує небезпека.

Оттавська конвенція набула чинності 1 березня 1999 року. До серпня 2022 року 164 держави ратифікували договір або приєдналися до нього, серед них – Україна. Верховна Рада ратифікувала договір ще у 2005 році.

Конвенція спрямована на знищення протипіхотних наземних мін у всьому світі. Крім того, вона зобов’язує країни-учасниці знищувати запаси цієї зброї та розміновувати території. Утім, великі держави, які є колишніми або чинним виробниками наземних мін, не стали підписувати договір. До них належать США, Китай і Росія.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Amnesty International у 2024 році розкритикувала рішення тодішнього президента США Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни, щоб протистояти російській армії на Сході.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда закликав Сполучені Штати Америки розмістити ядерну зброю на території його країни. Це могло б стримати агресію Росії.

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Теги: Польща міни замінування кордон росія Білорусь

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