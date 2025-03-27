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Латвія розширює оборону на фоні загроз від Росії

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Латвія розширює оборону на фоні загроз від Росії
До такого рішення збивати дрони могли тільки прикордонники чи військові
колаж: glavcom.ua

Латвія продовжує збільшувати оборонні можливості на тлі небезпеки від Росії

Латвія, як і інші країни Балтії, продовжує зміцнювати свою обороноздатність у відповідь на зростаючі загрози з боку Росії. У 2025 році латвійська влада оголосила про низку нових ініціатив, спрямованих на посилення національної безпеки та захисту від потенційних агресивних дій. Про це повідомляє «Главком».

Латвія продовжує збільшувати фінансування оборонного сектору. Цього року фінансування оборони має становити €1,719 мільярда, або 3,45% від ВВП. Як заявив президент Латвії Едгар Рінкевич, найближчими роками частка цих витрат має бути збільшена до 4% від ВВП. Ці кошти спрямовуються на модернізацію військової техніки, закупівлю нових систем озброєння та підготовку військових.

Також, Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, також відомої як Оттавська конвенція. У спільній заяві країн йдеться, що з часу ратифікації цієї конвенції безпекова ситуація в регіоні значно погіршилася, а збройні сили повинні мати «гнучкість та свободу вибору» для захисту.

Латвія інвестує €45 мільйонів цього року у реалізацію військового посилення східного кордону та плану протидії мобільності.

«Зміцнення східного кордону є одним із пріоритетів уряду та оборонного сектору, на який наразі спрямовуються значні державні ресурси. Впроваджуючи план посилення військової та протидії мобільності, вже нарощено можливості Збройних сил щодо обмеження можливостей сухопутних формувань противника перетинати державний кордон шляхом створення перешкод та блокування окремих доріг. структурних елементів», – наголосив міністр оборони Латвії  Андріс Спрудс.

У Латгалії на кордоні між Росією та Білоруссю створені тимчасові склади інженерних засобів, де розміщено десятки тисяч елементів протимобільних конструкцій – бетонних блоків латвійських компаній, «зубів дракона», «протитанкових їжаків» тощо.

У 2024 році латвійські підприємці забезпечили 75% закупівель конструкцій, необхідних для укріплення кордону. В основному це були бетон і металоконструкції.

З метою обмеження або блокування руху транспорту протимобільними спорудами, у разі потреби, у 2024 році у стратегічно важливих місцях розміщено необхідні матеріали. Пункти пропуску та пункти пропуску, які вже були закриті, заблоковано шляхом створення протимобільних споруд.

Для обмеження руху транспорту в прикордонній зоні перекрито прикордонні дороги та лісові стежки.

Продовжується обстеження та встановлення загороджень на 400-кілометровому кордоні між Росією та Білоруссю.

Як відомо, Сейм Латвії 27 березня ухвалив у третьому читанні поправки до закону про поліцію. Він дозволяє правоохоронцям приземляти й збивати безпілотники, якщо ті становлять загрозу. 

Депутати підтримали поправки без обговорення, 76 парламентарів проголосували за, шість – проти. Закон набуває чинності з моменту його ухвалення.

Доповнений документ дає поліції повноваження застосувати спецзасоби, щоб зупиняти рух дрона в повітрі, воді або на землі. Це дозволено робити, якщо дрон загрожує життю або здоровʼю людей, безпеці обʼєктів під охороною або критичній інфраструктурі. Дозвіл діє, якщо пристрій запустили незаконно або є підозра у злочині.

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Теги: безпілотник поліція Латвія

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