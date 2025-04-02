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Названо найбільш заміновані райони Київщини

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Названо найбільш заміновані райони Київщини
Приблизно чверть території України потенційно забруднена мінами та боєприпасами
фото з відкритих джерел

Міністерство економіки раніше зазначало, що Україна потребує $29,8 млрд на розмінування територій

Найбільш небезпечними в контексті замінування наразі залишаються три райони Київщини. Про це повідомив заступник начальника загону з організації реагування на надзвичайні ситуації ДСНС у Київській області Віталій Фареник в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Фареник відповідав на запитання про розмінування Київщини. Йшлось про те, наскільки вже на сьогодні розміновано територій Київського регіону.

За його словами, найбільш небезпечними в контексті замінування наразі залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. 

Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.

«На сьогодні це розмінування є активним. Унаслідок окупації Київської області ще є замінованими, наприклад, Бучанський, Вишгородський і Броварський райони – це найбільш небезпечні райони. Ця робота продовжується. Я вважаю, що вона триватиме ще роками, бо до сьогодні ми також отримуємо відповідні заявки, повідомлення і досі знаходимо ВНП ще часів Другої світової війни», – сказав він.

Міністерство економіки раніше повідомило, що Україна потребує $29,8 млрд на розмінування територій. 

Оскільки розмінування територій триватиме десятиліття, тому, за словами авторів, важливо розбудовувати довгострокову інституційну спроможність та розвиток партнерств з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю.

Нагадаємо, приблизно чверть території України потенційно забруднена мінами та боєприпасами. Це близько 140 тис. кв. км.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів дозволив утилізацію боєприпасів і вибухонебезпечних предметів за допомогою спеціальних мобільних комплексів на місці розмінування.

До слова, з початку 2024 року українські сапери звільнили від вибухонебезпечних предметів та повернули у господарське використання майже 157 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

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Теги: ДСНС Київщина розмінування міни сапер

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