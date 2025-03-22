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Ще одна країна слідом за Польщею замінує кордон з Росією та Білоруссю 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ще одна країна слідом за Польщею замінує кордон з Росією та Білоруссю 
Литва має спільний кордон з Росією довжиною приблизно 266 км, з Білоруссю близько 680 км
фото з відкритих джерел

Раніше стало відомо, що Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах з Росією та Білоруссю

Литва планує замінувати кордон з Росією та Білоруссю після відповідних заяв Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони Литви.

Глава литовського Міноборони Довіле Шакалієне розповіла, що обговорила з міністрами оборони Польщі та Фінляндії об'єднання Східного щита та Балтійської лінії оборони, а також залучення Фінляндії до спільного плану посилення охорони кордону.

За три місяці Шакалієне провела двосторонні зустрічі з міністрами оборони 24 країн і взяла участь у понад 10 багатосторонніх заходах.

«Під час таких зустрічей було ініційовано дискусію щодо оновлення та розширення концепції контрмобільності – на основі польського прикладу північно-східний фланговий вал можна було б укріпити кількома шарами укріплень, включаючи, але не обмежуючись, протипіхотними та протитанковими мінами — і регіональні партнери мають намір шукати фінансування ЄС для досягнення цієї мети», – додали в Міноборони.

Нагадаємо, Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах з Росією та Білоруссю в межах проєкту «Східний щит».  Як заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда, ситуація на польсько-білоруському та польсько-російському кордонах є серйозною. 

«Це буде одним з елементів «Східного щита»... Зверніть увагу, з якого боку була атакована Україна. З боку Білорусі. У нас немає протипіхотних мін, але у нас є можливість їх виробляти», – каже він.

Раніше Польща, Литва, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через погіршення безпекової ситуації в регіоні.

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Теги: росія Литва кордон міни

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