Країни Балтії та Польща виходять з конвенції про заборону протипіхотних мін

Міноборони Естонії наголосило, що, попри рішення, поки що не планує використовувати протипіхотні міни

Міністр оборони Латвії: Країни вирішили на регіональному рівні зміцнити кордон, рекомендувавши вихід з Оттавської конвенції

Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, також відомої як Оттавська конвенція. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністерства оборони країн.

У спільній заяві країн йдеться, що з часу ратифікації цієї конвенції безпекова ситуація в регіоні значно погіршилася, а збройні сили повинні мати «гнучкість та свободу вибору» для захисту.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пояснив, що чотири країни спільно вирішили на регіональному рівні зміцнити кордон, рекомендувавши вихід з Оттавської конвенції.

«Ми маємо готуватися до того, що Росія продовжить створювати загрози для нашого регіону, незалежно від результату війни проти України. З’явиться можливість забезпечити виробництво протипіхотних мін після виходу з Оттавської конвенції. Водночас ми продовжуватимемо підтримувати всі міжнародні норми та гуманітарне право в консультаціях з нашими союзниками», – написав він.

Міноборони Естонії наголосило, що, попри рішення, поки що не планує використовувати протипіхотні міни.

Оттавська конвенція набула чинності 1 березня 1999 року. До серпня 2022 року 164 держави ратифікували договір або приєдналися до нього, серед них – Україна. Верховна Рада ратифікувала договір ще у 2005 році. Конвенція спрямована на знищення протипіхотних наземних мін у всьому світі. Крім того, вона зобов’язує країни-учасниці знищувати запаси цієї зброї та розміновувати території. Утім, великі держави, які є колишніми або чинним виробниками наземних мін, не стали підписувати договір. До них належать США, Китай і Росія.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Amnesty International у 2024 році розкритикувала рішення президента США Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни, щоб протистояти російській армії на Сході.

До слова, влада Фінляндії підтримує встановлення протипіхотних мін на російському кордоні, заявив президент країни Олександр Стубб. За його словами, подібні рішення ухвалюються з урахуванням інтересів безпеки та ефективності країни.