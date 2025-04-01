Латвія відправила Україні нову партію бойових дронів

За перше півріччя цього року латвійські компанії планують поставити 12 тисяч безпілотників

Ще 1500 бойових безпілотників відправлені з Латвії в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра оборони Латвії Андріса Спрудса.

Очільник латвійського Міноборони зауважив, що у першому півріччі нинішнього року дві латвійські компанії загалом поставлять в Україну 12 тис. БпЛА на суму €17 млн.

Свій допис у соцмережі Х Андріс Спрудс супроводив гештегом #DroneCoalition – Коаліція дронів.

Нагадаємо, раніше, 27 березня, Сейм Латвії ухвалив у третьому читанні поправки до закону про поліцію. Цей доповнений закон дозволяє правоохоронцям приземляти й збивати безпілотники, якщо ті становлять загрозу.

Зауважимо, що 18 березня країни Балтії – Литва, Латвія, Естонія – а також Польща оголосили про вихід з Оттавської конвенції (договору про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін).

Також «Главком» повідомляв, що Латвія продовжує зміцнювати свою обороноздатність у відповідь на зростаючі загрози з боку Росії. «Зміцнення східного кордону є одним із пріоритетів уряду та оборонного сектору, на який наразі спрямовуються значні державні ресурси», – наголошував латвійський міністр оборони Андріс Спрудс.