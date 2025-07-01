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Сенат США ухвалив масштабний законопроєкт Трампа про податки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сенат США ухвалив масштабний законопроєкт Трампа про податки
фото: АР

Віцепрезидент Джей Ді Венс подав вирішальний голос

Сьогодні, 1 липня, республіканці в Сенаті вузькою більшістю голосів схвалили пакет скорочення податків і видатків президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що голоси розділилися 50 на 50, причому віцепрезидент Джей Ді Венс подав вирішальний голос, що розділив їх порівну. Республіканські сенатори-республіканці Ренд Пол, Сьюзан Коллінз і Том Тілліс проголосували «проти» разом з демократами.

Багатотрильйонний законопроєкт розблокував би зниження податків і збільшення фінансування національної безпеки, частково за рахунок найбільшого за останні десятиліття скорочення федеральної системи соціального забезпечення.

Тепер масштабний законопроєкт має пройти Палату представників, перш ніж потрапити на стіл президента. Лідери республіканців намагаються вкластися у встановлений Трампом термін до 4 липня.

Раніше мільярдер Ілон Маск різко розкритикував податковий план президента США Дональда Трампа, називаючи його «абсолютно божевільним і деструктивним». «Останній законопроєкт Сенату знищить мільйони робочих місць в Америці і завдасть величезної стратегічної шкоди нашій країні! Він дає подачки галузям минулого, водночас завдаючи серйозної шкоди галузям майбутнього», – написав Маск.

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Теги: Дональд Трамп податки США

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