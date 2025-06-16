Іран хоче деескалації та переговорів – Трамп

Трамп: Іран не переможе в цій війні

Президент США Дональд Трамп вважає, що на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем Іран демонструє прагнення до деескалації та готовність до переговорів. Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту G7, повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Вони хотіли б поговорити. Але вони мали б зробити це раніше», – сказав президент США у відповідь на запитання журналістів про те, що він чув від посередників про те, що Іран прагне деескалації.

Трамп нагадав, що давав 60 днів Ірану для того, щоб укласти угоду: «Іран не переможе в цій війні, і вони повинні піти на переговори, вони мають піти на переговори негайно, поки не пізно».

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.