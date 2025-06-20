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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Як Ізраїль захопив небо Ірану

glavcom.ua
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Небо над Сирією стало такою собі буферною зоною на користь Ізраїлю
фото: depositphotos.com

Як контроль над Голанськими висотами дозволив Ізраїлю захопити небо Ірану

Давайте розбиратися.

Минулорічне падіння Башара Асада стало для Ізраїлю стратегічною перемогою. По-перше, це встановлення повного контролю над Голанськими висотами. По-друге, це встановлення контролю над усім повітряним простором Сирії, яка донедавна мала одну з найщільніших систем ППО у світі. І хоча ізраїльські авіаудари по Сирії відбувалися і при Асаді, тоді це було більш ризиковано. Так у 2018-му сирійці навіть збили ізраїльський F-16.

Тепер ситуація змінилася. Близько 80% військової інфраструктури Сирії було знищено практично одразу після зміни режиму. Це стало однією з найбільшою та найуспішнішою повітряною операцією в історії Ізраїлю.

Знищення ППО змістило «фронт» на 700 км на схід. Ближче до кордону з Іраком. Ізраїльські винищувачі тепер безпечно дозаправляються в повітрі за допомогою KC-130 Hercules і можуть літати туди, куди раніше було неможливо. Включно з Іраном. Повернення під контроль найвищої точки Сирії Хермона ліквідувало «сліпу зону» в ізраїльській ППО.

Іранські дрони більше не зможуть залишатися непоміченими. Тепер будь-який рух на півдні Лівану чи у Сирії буде виявлено. Недарма у грудні 2024-го на Голани прибув сам Нетаньягу. Турецькі спроби зайняти бази в Сирії були зупинені бомбардуваннями Ізраїлю.

Небо над Сирією стало такою собі буферною зоною на користь Ізраїлю. Новий президент Сирії Аш-Шарра, колишній польовий командир з прізвиськом «Джулані», не зміг цьому завадити. Навіть попри те, що його родина колись жила на Голанах. А далі ще цікавіше.

Дональд Трамп особисто зустрівся з ним у Саудівській Аравії у присутності короля. США закрили очі і на його минуле в «Аль-Каїді», і на криваву чистку після захоплення влади. В обмін США добились визнання Голан за Ізраїлем і гарантії, що з території Сирії не буде жодного пострілу по Ізраїлю.

На Близькому Сході формується нова безпекова архітектура. І хоча Саудівська Аравія поки не відкрила небо для ізраїльських літаків, але авіаносні групи США вже готуються до ударів по Ірану.

На базу «Принц Султан» що у Саудівській Аравії перекинуто десятки F-16, F-35 і F-15. І поки довкола Ірану йде велика геополітична гра, Ізраїль тотально панує в іранському небі, методично нищачи їх військову інфраструктуру. Розчищаючи дорогу як союзникам, так й іранській опозиції, яка може спробувати зробити переворот в країні. Станеться це чи ні – поки важко сказати.

Занадто мало інформації Тож спостерігаймо.

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Теги: Ізраїль авіація Іран війна Дональд Трамп

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