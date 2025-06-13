Трамп скликав термінове засідання Кабінету міністрів після ударів Ізраїлю по Ірану

Трамп проведе нараду з питань безпеки у п'ятницю після ізраїльських ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп проведе у п'ятницю термінову нараду із членами Ради національної безпеки (РНБ) Білого дому. Зокрема на ній буде обговорено загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном.

Як випливає з опублікованого графіка американського лідера, зустріч відбудеться сьогодні об 11:00 годині за місцевим часом у Ситуаційній кімнаті Білого дому. Про це повідомляє The Economic Times, пише «Главком». Як пишуть журналісти, нарада буде проведена у захищеному приміщенні для проведення закритих нарад.

Рада національної безпеки США – консультативний орган при президенті для вирішення найважливіших питань національної безпеки та зовнішньої політики та координації дій усіх основних відомств, відповідальних за ці галузі. Його постійними членами, окрім голови Білого дому, є, зокрема, віцепрезидент, держсекретар, міністр оборони.

У ніч проти 13 червня Ізраїль атакував ядерні та військові обʼєкти Ірану, зокрема щонайменше шість баз поблизу Тегерана.

Прем'єр Нетаньяху заявив, що удар було спрямовано «в саме серце ядерної програми Ірану». pic.twitter.com/yWTPxX9RJS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2025

До слова, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не причетні до ударів Ізраїлю по Ірану. Рубіо закликав Тегеран не атакувати інтереси чи персонал США в регіоні.

«Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських сил у регіоні», – заявив Рубіо.

Раніше ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац заявив, що його країна завдала «превентивного удару» по Ірану, і попередив мешканців країни про ймовірність швидкої атаки у відповідь іранської сторони. У зв'язку з цим він наказав запровадити в країні режим надзвичайного стану. У зв'язку з попереджувальним ударом держави Ізраїль по Ірану очікується ракетна і безпілотна атака на Ізраїль і його цивільне населення найближчим часом.

«Відповідно до повноважень, наданих Законом про цивільну оборону, я щойно підписав спеціальний наказ про введення режиму надзвичайного стану в тилу на всій території Держави Ізраїль. Слід дотримуватися вказівок команди тилу та місцевої влади і залишатися в захищених приміщеннях», – заявив міністр оборони Ісраїль Кац.

Раніше Wall Street Journal повідомила, що Ізраїль готовий завдати військового удару по Ірану вже найближчими днями, якщо Тегеран відхилить пропозицію США щодо обмеження своєї ядерної програми.