Маск пошкодував про свої дописи щодо Трампа

Маск шкодує, що його дописи про Трампа «зайшли надто далеко»

Мільярдер визнав, що дописи про Трампа минулого тижня «зайшли надто далеко»

Генеральний директор «Tesla» Ілон Маск визнав, що шкодує через за свої дописи про президента США Дональда Трампа, які опублікував у соцмережі Х. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Маска в мережі Х.

Ілон Маск написав у своєму дописі: «Я шкодую про свої дописи, які писав про Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко».

Ілон Маск у X заявив, що шкодує про свої дописи щодо Дональда Трампа скріншот: сторінка Ілона Маска у X

Також чотири дні тому мільярдер видалив зі своєї сторінки допис, у якому стверджував, що президент США Дональд Трамп нібито згадується у документах у справі фінансиста Джеффрі Епштейна. Епштейна звинувачували у педофілії та організації проституції.

«Настав час скинути справді велику бомбу: Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому вони не були оприлюднені», – йшлося в дописі Маска від 5 червня.

Публікація видалена зі сторінки мільярдера скріншот: сторінка Ілона Маска у мережі Х

Однак станом на 7 червня цей пост було видалено зі сторінки Ілона Маска у мережі Х.





Раніше ми писали, що американський мільярдер Ілон Маск, який раніше був другом і радником Дональда Трампа, підтримав заклик до імпічменту чинного президента США та заміни його на віцепрезидента Джей Ді Венса.

До слова, після публічного конфлікту з Ілоном Маском колишній президент США Дональд Трамп у приватних розмовах назвав мільярдера «запеклим наркоманом».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск наразі підтримують нестійке перемир’я в публічному просторі після телефонної розмови між їхніми представниками.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить використання сервісу Starlink у Білому домі, попри сварку з підприємцем Ілоном Маском, а от машини Tesla, можливо, позбавиться. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.