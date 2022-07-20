Міністр оборони США заявив про «критичну фазу» у війні між РФ і Україною

Ллойд Остін: «Колективна підтримка України є життєво важливою і невідкладною»

Війна між Росією та Україною вийшла у критичну фазу, тому допомога від партнерів є життєво важливою зараз для України. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у своїй промові під час відкриття зустрічі «Рамштайн-4» у віртуальному форматі.

«Ви знаєте, що це критична фаза конфлікту. І тому наша колективна підтримка України є життєво важливою і невідкладною. Росія думає, що вона зможе пересилити Україну та пересилити нас. Але це лише останній прорахунок Росії. Ми єдині у нашій підтримці. Ми тверді у своїх зобов'язаннях. І ми впораємося із цим завданням», – заявив він.

Остін наголосив, що серйозна загроза все ще стоїть перед Україною, однак він нагадав, що російський диктатор Путін завжди недооцінював силу України та переоцінював військову міць Росії.

«Путін постійно переоцінює військову міць Росії. І він постійно недооцінює силу вільного народу, який бореться за свою батьківщину, та бажання міжнародного співтовариства стати на його бік. І тому, доки триває ця боротьба, Контактна група продовжуватиме шукати інноваційні шляхи для надання довгострокової підтримки хоробрим чоловікам та жінкам українських збройних сил. І ми підбиратимемо нашу допомогу таким чином, щоб Україна мала технології, боєприпаси та величезну вогневу міць для самооборони», – сказав очільник Пентагону.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони Олексій Резніков у понеділок повідомив про телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном і анонсував «дуже хороші новини» зі США.

Попередня зустріч формату «Рамштайн» (за назвою бази ВПС США у Німеччині, де відбулася найперша зустріч) проходила 15 червня у Брюсселі за особистої присутності учасників, у ній взяли участь представники оборонних відомств майже 50 країн.

Учасники домовилися про надання Україні низки озброєнь для протистояння російській агресії. Зокрема, чимало зброї й техніки нададуть США.

Окрім того, Німеччина передасть Україні реактивні системи залпового вогню, Словаччина – гелікоптери Мі, Канада, Польща та Нідерланди – артилерію.