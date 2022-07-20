Рамштайн-4. Міністр оборони США повідомив хороші новини для України (повний текст виступу)

США анонсували новий пакет оборонної допомоги Україні

За підсумками зустрічей у форматі «Рамштайн» понад 30 країн надають Україні оборонну допомогу та постійно висуваються нові ініціативи. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття зустрічі «Рамштайн-4» у віртуальному форматі.

Очільник Пентагону повідомив, що з моменту зустрічі у форматі «Рамштайн» у Брюсселі США виділили понад $2,6 млрд на надання допомоги Україні у сфері безпеки. Він зазначив, що допомога США включає 12 реактивних систем залпового вогню Himars. Також США надали Україні дві системи ППО Nasams. Сполучені Штати також зобов'язалися направити більше боєприпасів Himars, боєприпасів для артилерії з точним наведенням, тактичних транспортних засобів та іншої конче необхідної підтримки.

Остін також анонсував новий пакет оборонної допомоги Україні.

Повний текст промови очільника Пентагону

Ласкаво просимо до нашого четвертого засідання Контактної групи з питань оборони України.

Ми збираємось у той момент, коли Україна збирається вступити у шостий місяць своєї боротьби проти жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії. І це важливий форум для обговорення нагальних вимог, які необхідні Україні для захисту себе, своїх громадян та своєї суверенної території. Наша допомога реально змінює ситуацію на місцях. Але для початку давайте зробимо крок назад і згадаємо, як ми дійшли до цього моменту – шість місяців війни на вибір, яка, як думали у Кремлі, закінчиться за кілька днів.

24 лютого Росія розгорнула потужні сили вторгнення, щоб завоювати всю Україну. І вони зазнали невдачі. Росія направила свої війська та сталь на взяття Києва. І вони зазнали невдачі. Росія спробувала повалити демократично обраний уряд України. І вони зазнали невдачі.

Потім Росія переоснастилася та вирішила, що зможе легко захопити Донбас. І вони зазнали невдачі. І весь цей час Росія намагалася подавити дух вільного народу України. І вони зазнали невдачі. І, як ми бачимо знову і знову протягом останніх місяців війни, українські війська зривають бойові завдання Москви. І вони захищають свою демократію та свою батьківщину з хоробрістю, рішучістю та доблестю.

Ми всі тут, бо розуміємо, яка серйозна загроза все ще стоїть перед Україною. Але пам'ятаймо, що Путін постійно переоцінює військову міць Росії. І він постійно недооцінює силу вільного народу, який бореться за свою батьківщину, та бажання міжнародного співтовариства стати на його бік. І тому, доки триває ця боротьба, Контактна група продовжуватиме шукати інноваційні шляхи для надання довгострокової підтримки хоробрим чоловікам та жінкам українських збройних сил. І ми підбиратимемо нашу допомогу таким чином, щоб Україна мала технології, боєприпаси та величезну вогневу міць для самооборони.

Ви знаєте, що це критична фаза конфлікту. І тому наша колективна підтримка України є життєво важливою і невідкладною. Росія думає, що вона зможе пересилити Україну та пересилити нас. Але це лише останній прорахунок Росії. Ми єдині у нашій підтримці. Ми тверді у своїх зобов'язаннях. І ми впораємося із цим завданням.

Місяць тому в Брюсселі ця група особисто зустрілася, щоб підтвердити нашу відданість самообороні України. І ми почули від багатьох країн про нові важливі ініціативи. Понад 30 країн уже направили летальну військову допомогу Україні за час кризи. І ми продовжуємо досягати важливих успіхів. І ми бачимо результати на місцях.

З моменту нашої зустрічі у Брюсселі і досі Сполучені Штати виділили понад 2,6 мільярда доларів на надання допомоги Україні у сфері безпеки. Наша допомога включає 12 реактивних систем залпового вогню HIMARS для подальшого зміцнення вогневого потенціалу України на дальній відстані. І я хочу наголосити на тому впливі, який вони зробили. Ми також надали дві системи ППО Nasams, щоб допомогти Україні захистити свої сили та громадянське населення від російських ракетних атак. Сполучені Штати також зобов'язалися направити більше боєприпасів Himars, боєприпасів для артилерії з точним наведенням, тактичних транспортних засобів та іншої конче необхідної підтримки.

Ми продовжуватимемо надавати допомогу у сфері безпеки на історичному рівні, щоб допомогти Україні захистити себе. А наприкінці цього тижня ми розгорнемо наш наступний президентський пакет зі надання озброєнь, боєприпасів та обладнання для України. Це буде шістнадцяте постачання обладнання із запасів Міністерства оборони із серпня 2021 року. До нього увійдуть ще чотири вдосконалені ракетні системи Himars, які українці так ефективно використовують і які так сильно змінили ситуацію на полі бою. Також до нього увійде більше боєприпасів для РСЗВ та артилерії. Інші країни також продовжують нарощувати свою підтримку, у тому числі у важливій галузі далекого вогню. Британські системи M270 MLRS вже беруть участь у бойових діях, а системи Німеччини скоро з'являться на полі бою. Також до нього увійде більше боєприпасів для РСЗВ та артилерії. Інші країни також продовжують нарощувати свою підтримку, у тому числі у важливій галузі далекого вогню. Британські системи M270 MLRS вже беруть участь у бойових діях, а системи Німеччини скоро з'являться на полі бою.

Польща також нещодавно передала Україні три батальйони 155-міліметрових самохідних гаубиць, які вже приносять користь на передовій. І я хочу особливо подякувати Норвегії за її тісне співробітництво зі Сполученими Штатами з передачі Nasams. Українські збройні сили неодноразово демонстрували своє вміння керувати Himars, M270 та 155-міліметровими гаубицями.

І ці можливості відіграли вирішальну роль у боротьбі на Донбасі. Україна також досягла реальних успіхів на землі за допомогою іншого обладнання, наданого членами Контактної групи. Наприклад, Україна вправно використала подаровані системи «Гарпун» проти російського флоту у Чорному морі. Ці системи допомогли Україні відвоювати острів Зміїний. Тому я з нетерпінням чекаю сьогоднішньої дискусії про те, як ми можемо продовжувати надавати Україні більше. І тут, щоб допомогти нам зрозуміти ці критичні вимоги, знаходяться мої близькі друзі та колеги, міністр оборони України Олексій Рєзніков та заступник начальника штабу оборони генерал-лейтенант Мойсюк.

З моменту нашої останньої особистої зустрічі у Брюсселі ми з міністром Резніковим перебуваємо у тісному та постійному контакті щодо бойових вимог та прогресу України. Панове, я хочу подякувати вам і вашим командам за те, що ви приєдналися до нас на сьогоднішній зустрічі. Ми глибоко захоплені вашою невпинною відданістю справі оборони вашої країни, і ми глибоко цінуємо вашу тісну співпрацю протягом останніх кількох місяців. Для мене також велика честь, що до нас знову приєдналися міністри та керівники оборонних відомств із приблизно 50 країн.

Контактна група продовжує досягати реальних результатів в режимі реального часу. І це свідчить про нашу колективну рішучість протистояти нападу Росії на демократію, суверенітет та заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує нашу безпеку. Дозвольте мені подякувати всім, хто приєднався до нас. А зараз ми попрощаємось із нашими друзями зі ЗМІ, і після відходу представників ЗМІ я передам мікрофон моєму дорогому другу, міністру Резнікову. Щиро Дякую. Ллойд Остін.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони Олексій Резніков у понеділок повідомив про телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном і анонсував «дуже хороші новини» зі США.

Попередня зустріч формату «Рамштайн» (за назвою бази ВПС США у Німеччині, де відбулася найперша зустріч) проходила 15 червня у Брюсселі за особистої присутності учасників, у ній взяли участь представники оборонних відомств майже 50 країн.

Учасники домовилися про надання Україні низки озброєнь для протистояння російській агресії. Зокрема, чимало зброї й техніки нададуть США.

Окрім того, Німеччина передасть Україні реактивні системи залпового вогню, Словаччина – гелікоптери Мі, Канада, Польща та Нідерланди – артилерію.