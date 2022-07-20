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рус
    Події в Україні

    Стало відомо, скільки ще Himars отримає Україна від США

    Українські військові все частіше повідомляють про успішні удари по окупантах з Himars - Стало відомо, скільки ще Himars отримає Україна від США
    Українські військові все частіше повідомляють про успішні удари по окупантах з Himars
    фото ілюстративне

    ЗСУ отримають ще чотири реактивних системи

    Сполучені Штати Америки цього тижня оголосять про виділення Україні чергового пакету військової допомоги для України. У цей пакет увійдуть ще чотири реактивних системи залпового вогню Himars. Про це повідомив глава міноборони США Ллойд Остін, передає Reuters.

    «Наступного тижня ми випустимо новий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме боєприпаси та озброєння для України. Також він включатиме чотири системи Himars», – сказав Остін.

    Варто зауважити, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Україні треба принаймні 50 систем Himars та M270, щоб ефективно стримувати ворога, а для ефективного контрнаступу – принаймні 100 таких систем.

    Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що завдяки американським ракетним установкам Himars українським військам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті.

    Як відомо, українські військові все частіше повідомляють про успішні удари по російських командних пунктах, складах боєприпасів на окупованих Росією територіях. ЗСУ почали завдавати успішних ударів по російських тилах після того, як до України прибули передані США системи залпового вогню Himars, які можуть вражати цілі на відстані близько 70-80 кілометрів.

    19 червня ЗСУ з Himars вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

    Читайте також: «Лупить нечисть по зубах». Himars отримав власну пісню (відео)


    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Стало відомо, скільки ще Himars отримає Україна від США