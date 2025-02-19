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Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів»
Трамп заявив, що президент України втягнув США у війну, яку «не можна було виграти»
фото: AP

Президент Сполучених Штатів вважає, що Зеленський начебто «ніколи не зможе закінчити війну без США і Трампа»

Американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Трампа в соцмережі Truth Social.

Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Трамп заявив, що Володимир Зеленський «ніколи не зможе закінчити війну без США і Трампа».

«Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, що, за загальним визнанням, може зробити лише «ТРАМП» і адміністрація Трампа. Байден ніколи не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, ймовірно, хоче зберегти «підливку». Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу, його країна зруйнована, і мільйони людей невиправдано загинули – і так триває», – написав лідер США.

Трамп вкотре розкритикував Зеленського
Трамп вкотре розкритикував Зеленського
скріншот

Нагадаємо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.

«У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє воєнний стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також» – сказав президент США Дональд Трамп.

До слова, після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Тим часом очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського перевищує аналогічний показник для президента Дональда Трампа в США на 4-5%.

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Теги: США вибори війна Дональд Трамп Володимир Зеленський президент

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