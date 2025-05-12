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Ратифікація угоди про надра, блокада кордону. Головне за 12 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ратифікація угоди про надра, блокада кордону. Головне за 12 травня
фото: Бабель

Польські перевізники розпочали акцію протесту на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ»

Україна завершила ратифікацію угоди про надра, польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною, російські агенти намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного. «Главком» склав добірку новин 12 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна завершила ратифікацію угоди про надра

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між США та Україною про корисні копалини.

Проєкт закону «Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови» було направлено на підпис президенту 10 травня. Сьогодні, 12 травня, документ було підписано.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною.

Угода про спільний фонд є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. Альтернативою є витрата цих бюджетних коштів на споживання. Згідно із нею, прибутки з інвестицій розподілятимуться між США й Україною після перших 10 років роботи фонду.

Президент США може поїхати до Стамбула на зустріч Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. «Я думав про те, щоб полетіти туди», – сказав він.

Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Російські агенти намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного

СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного. За матеріалами справи, фігуранти намагалися підірвати наряд поліції, який прибув за фейковим викликом на 102 у покинуту будівлю за містом. Під час дзвінка на екстрену лінію анонім повідомив про нібито знайдене там тіло людини із ознаками насильницької смерті.

Після прибуття поліцейських на місце виклику стався вибух. Завдяки діям правоохоронців ніхто не постраждав.

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

З 16:00 години польські перевізники розпочали акцію протесту на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Рух вантажівок обмежено.

Вантажні транспортні засоби будуть пропускатися з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно.

Німеччина висунула ультиматум Путіну щодо припинення вогню та запровадження санкцій

Речник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні до кінця доби, то європейські партнери запустять процес підготовки нових санкцій. На запитання журналіста, чи почнуть європейці готувати санкції проти РФ, коли закінчиться 12 травня, Корнеліус відповів: «Саме так. Коли сьогодні закінчиться, на рівні політичних радників буде розпочато підготовку до санкційних заходів. Годинник цокає».

Речник німецького уряду розповів, що паралельно у Брюсселі готується 17-й пакет санкцій проти РФ, і відзначив ця підготовка йде одночасно з підготовкою переговорів Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі. Коренеліус зазначив, що стамбульські переговори, на яких незрозуміло, чи буде присутній Володимир Путін, не змінюють ультиматуму щодо припинення вогню та санкцій.

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Теги: переговори перемир'я протест корисні копалини Володимир Зеленський

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