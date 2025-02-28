Зеленський вже не диктатор, а найкращий президент. Усі нові заяви Трампа про Україну

Дональд Трамп не вірить, що РФ порушить мирну угоду щодо України

Очільник США заявив, що Зеленський найкращий президент України та хоче і буде працювати з ним

Вчора, 27 лютого, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, зробив низку заяв щодо війни в Україні. «Главком» зібрав головні з них.

Зокрема Трамп забув та «не може повірити», що назвав очільника України Володимира Зеленського «диктатором».

«Чи говорив я це? Я не можу повірити, що міг би таке сказати», – заявив він.

Більше того, очільник США додав, що Зеленський найкращий президент України та хоче і буде працювати з ним.

Що ще сказав Трамп про Україну?

США через порушення суверенітету та територіальної цілісності України продовжили низку санкцій проти РФ на рік.

Гарантувати безпеку в Україні – «легко», але укласти угоду – «складно».

Трамп не вірить, що російський диктатор Володимир Путін порушить мирну угоду щодо України.

Переговори про припинення вторгнення Росії в Україну дуже просунулися.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи можна довіряти Путіну, Трамп відповів: «Довіряй, але перевіряй».

Трамп каже, США спробують повернути Україні «якомога більше землі».

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. У межах цієї поїздки український лідер також проведе ще низку зустрічей – із американськими високопосадовцями та українською громадою. Про графік зустрічей глави української держави «Главком» писав тут.