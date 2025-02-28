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Зеленський вже не диктатор, а найкращий президент. Усі нові заяви Трампа про Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Зеленський вже не диктатор, а найкращий президент. Усі нові заяви Трампа про Україну
Дональд Трамп не вірить, що РФ порушить мирну угоду щодо України
фото: ООН

Очільник США заявив, що Зеленський найкращий президент України та хоче і буде працювати з ним

Вчора, 27 лютого, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, зробив низку заяв щодо війни в Україні. «Главком» зібрав головні з них.

Зокрема Трамп забув та «не може повірити», що назвав очільника України Володимира Зеленського «диктатором».

«Чи говорив я це? Я не можу повірити, що міг би таке сказати», – заявив він.

Більше того, очільник США додав, що Зеленський найкращий президент України та хоче і буде працювати з ним.

Що ще сказав Трамп про Україну?

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. У межах цієї поїздки український лідер також проведе ще низку зустрічей – із американськими високопосадовцями та українською громадою. Про графік зустрічей глави української держави «Главком» писав тут.

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Теги: Дональд Трамп путін Володимир Зеленський президент диктатор Україна війна росія

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