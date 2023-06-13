Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу

Палата депутатів Люксембургу ухвалила історичне рішення

Палата депутатів Люксембургу ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

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«Палата депутатів Люксембургу ухвалила рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Не можна забувати про мільйони жертв тоталітарного московського режиму. Дякуємо за підтримку України», – написав український прем’єр.

Наразі текст ухваленої резолюції на сайті парламенту Люксембургу не наводиться.

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Зазначимо, що загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти майже трьох десятків країн світу, зокрема і в Європі.

Як повідомлялося, 25 травня Велика Британія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Крім того, 23 травня парламент Словенії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

До слова, 15 грудня за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу проголосував Європарламент.

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