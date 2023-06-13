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Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу
Парламенти приблизно трьох десятків країн світу вже визнали Голодомор геноцидом українського народу
фото: Уніан

Палата депутатів Люксембургу ухвалила історичне рішення

Палата депутатів Люксембургу ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.

«Палата депутатів Люксембургу ухвалила рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Не можна забувати про мільйони жертв тоталітарного московського режиму. Дякуємо за підтримку України», – написав український прем’єр.

Наразі текст ухваленої резолюції на сайті парламенту Люксембургу не наводиться.

Зазначимо, що загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти майже трьох десятків країн світу, зокрема і в Європі.

Як повідомлялося, 25 травня Велика Британія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Крім того, 23 травня парламент Словенії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

До слова, 15 грудня за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу проголосував Європарламент.

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Теги: Голодомор 1932-1933 років Люксембург українці

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