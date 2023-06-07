Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спасіння на окупованій Херсонщині. ЗСУ дроном змогли передати воду жінці на даху

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Спасіння на окупованій Херсонщині. ЗСУ дроном змогли передати воду жінці на даху
Мама з сином на даху їхнього будинку в затоплених Олешках
скріншот з відео

Неподалік від окупованих Олешок жінка з дітьми благали врятувати їх з затопленого будинку

Українські військові за допомогою безпілотника передали жінці з дітьми пляшку з водою. Зазначається, що будинок жінки розташований неподалік тимчасово окупованих Олешок, що у Херсонській області, а вони майже добу перебували без питної води та без можливості евакуюватися із затопленого будинку. Чутливі кадри облетіли мережу. 

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині після підриву росіянами Каховської ГЕС сталася критична ситуація. Місто практично пішло під воду, а люди марно чекають на допомогу. У мережі з'явился відео з жінкою з двома дітьми, які вже близько доби сидять на даху будинку без води і харчів і благають про порятунок. Відео зняли аеророзвідники однієї з артбригад на півдні, які просили допомогти врятувати людей.

Бійці однієї з артилерійських бригад ЗСУ, що нині захищають Україну на південному напрямку, під час польоту безпілотника з'ясували координати, де перебуває жінка з дітьми. Хоч це було і дуже ризиковано, бійцям 406 бригади вдалось передати пляшку з водою.

Жінці вдалося зловити бажану пляшку з водою. На відео помітно, як вдячні українці дякують ЗСУ за допомогу.

Зазначимо, що окупанти кинули напризволяще жителів лівого берега Дніпра в Херсонській області, евакуація населення з затоплених районів фактично не проводиться.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків. Поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

Читайте також:

Теги: Каховська ГЕС військові українці Херсонщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громадяни РФ не готові суперечити волі російського диктатора
Росіян 20 років готували до війни
15 травня, 14:11
Це був найкоротший парад за всю історію
«Парад перемоги» не врятував Путіна від ганьби
10 травня, 09:56
Служба безпеки України знешкодила вже безліч ворогів нашої держави
Як українці несвідомо принижують власні спецслужби
8 травня, 16:24
Російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС
Катастрофа на Каховській ГЕС призведе до далекосяжних наслідків – ООН
Сьогодні, 03:00
Росіяни атакують військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури України
Повітряні сили назвали головні цілі росіян під час обстрілів
19 травня, 08:49
Президент заявив, що Україна закликала зібрати Радбез ООН та дійти до всіх, хто здатний «притягти Росію до законної та справедливої відповідальності за цей терор»
Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження: Зеленський відреагував на знищення Каховської ГЕС
Вчора, 16:00
ETIAS – це спеціальний дозвіл на в’їзд до країн ЄС, який прив’язується до паспорта мандрівника
В’їзд для українців до Євросоюзу стане платним: скільки коштуватиме
Вчора, 21:06
Через теракт окупантів затопило місцевий зоопарк у Новій Каховці
Підрив ГЕС. У Новій Каховці затопило зоопарк (відео)
Вчора, 09:18
У ніч на 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС
Підрив ГЕС. Влада Кривого Рогу терміново звернулась до жителів
Вчора, 10:38

Події в Україні

СБУ повідомила про підозру російським полоненим бойовикам
СБУ повідомила про підозру російським полоненим бойовикам
Після підриву Каховської ГЕС у чотирьох областях масовий мор риби: МОЗ звернулося до українців
Після підриву Каховської ГЕС у чотирьох областях масовий мор риби: МОЗ звернулося до українців
ЗСУ ліквідували сина ексдепутата Держдуми РФ під Бахмутом
ЗСУ ліквідували сина ексдепутата Держдуми РФ під Бахмутом
Спасіння на окупованій Херсонщині. ЗСУ дроном змогли передати воду жінці на даху
Спасіння на окупованій Херсонщині. ЗСУ дроном змогли передати воду жінці на даху
Підрив Каховської ГЕС: на яку відстань відійшли окупанти
Підрив Каховської ГЕС: на яку відстань відійшли окупанти
Підрив Каховської ГЕС. Росія намагається підкупити місцевих за $122
Підрив Каховської ГЕС. Росія намагається підкупити місцевих за $122

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Найбільша помилка Угорщини – це Україна
34K
Після підриву Каховської ГЕС Китай звернувся до України та Росії
25K
Повідомлено про підозри сімом топколаборантам. Серед них соратниця Аксьонова
24K
«Нейтральна» білоруська тенісистка намагалася принизити вже другу українку (фото)
21K
В’їзд для українців до Євросоюзу стане платним: скільки коштуватиме
15K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Новини

Підрив Каховської ГЕС. Мережа рясніє відео та фотофактами із шокованими людьми і тваринами
Сьогодні, 12:43
Підрив Каховської ГЕС: масштаби катастрофи
Сьогодні, 08:03
Реакція Байдена на підрив Каховської ГЕС, засідання радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:27
ЗСУ приземлили російський штурмовик і чотири дрони – Генштаб
Сьогодні, 06:43
Подекуди короткочасні дощі: прогноз погоди на 7 червня
Сьогодні, 04:56
7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту