Спасіння на окупованій Херсонщині. ЗСУ дроном змогли передати воду жінці на даху

Неподалік від окупованих Олешок жінка з дітьми благали врятувати їх з затопленого будинку

Українські військові за допомогою безпілотника передали жінці з дітьми пляшку з водою. Зазначається, що будинок жінки розташований неподалік тимчасово окупованих Олешок, що у Херсонській області, а вони майже добу перебували без питної води та без можливості евакуюватися із затопленого будинку. Чутливі кадри облетіли мережу.

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У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині після підриву росіянами Каховської ГЕС сталася критична ситуація. Місто практично пішло під воду, а люди марно чекають на допомогу. У мережі з'явился відео з жінкою з двома дітьми, які вже близько доби сидять на даху будинку без води і харчів і благають про порятунок. Відео зняли аеророзвідники однієї з артбригад на півдні, які просили допомогти врятувати людей.

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Бійці однієї з артилерійських бригад ЗСУ, що нині захищають Україну на південному напрямку, під час польоту безпілотника з'ясували координати, де перебуває жінка з дітьми. Хоч це було і дуже ризиковано, бійцям 406 бригади вдалось передати пляшку з водою.

Жінці вдалося зловити бажану пляшку з водою. На відео помітно, як вдячні українці дякують ЗСУ за допомогу.

Зазначимо, що окупанти кинули напризволяще жителів лівого берега Дніпра в Херсонській області, евакуація населення з затоплених районів фактично не проводиться.

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Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків. Поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.