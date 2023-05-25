Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти майже трьох десятків країн світу

Автор резолюції Полін Летхем підкреслила, що голод в Україні був штучним

Велика Британія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це йдеться у рішенні Нижньої палати британського парламенту.

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Автор резолюції, член парламенту Британії Полін Летем розглядає це рішення як послання російському диктатору Володимиру Путіну через повномасштабну війну проти України. Полін Летхем підкреслила, що голод в Україні на початку 1930-х років був штучним, спричиненим примусовим відбиранням урожаїв в українських селян.

Вона також провела паралелі з нинішніми подіями, коли Росія викрадає українське зерно на окупованих українських територіях.

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«Радянський Союз вбив мільйони українців політикою примусового голоду та міграції. І це нагадує те, що відбувається зараз в Україні. Як і Сталін у 1930-х роках, мета Путіна сьогодні – знищити націю і концепцію української ідентичності», – стверджує Полін Летем.

Перші відчутні політичні кроки на території Британії щодо Голодомору в Україні відбулися в 1980-х роках. Тоді українська діаспора намагалася донести важливість поширення страшної правди про те, як сталінський режим заморив українців голодом та забирав у жителів усе продовольство.

Інші депутати, які виступали на підтримку рішення, називали необхідність визнання Голодомору геноцидом виявом солідарності з українським народом і сигналом, що голод не можна використовувати як засіб ведення війни.

Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти майже трьох десятків країн світу, зокрема і в Європі.

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Нагадаємо, що 23 травня парламент Словенії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

15 грудня за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу проголосував Європарламент.