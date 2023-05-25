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Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти майже трьох десятків країн світу
фото з відкритих джерел

Автор резолюції Полін Летхем підкреслила, що голод в Україні був штучним

Велика Британія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це йдеться у рішенні Нижньої палати британського парламенту.

Автор резолюції, член парламенту Британії Полін Летем розглядає це рішення як послання російському диктатору Володимиру Путіну через повномасштабну війну проти України. Полін Летхем підкреслила, що голод в Україні на початку 1930-х років був штучним, спричиненим примусовим відбиранням урожаїв в українських селян.

Вона також провела паралелі з нинішніми подіями, коли Росія викрадає українське зерно на окупованих українських територіях.

«Радянський Союз вбив мільйони українців політикою примусового голоду та міграції. І це нагадує те, що відбувається зараз в Україні. Як і Сталін у 1930-х роках, мета Путіна сьогодні – знищити націю і концепцію української ідентичності», – стверджує Полін Летем.

Перші відчутні політичні кроки на території Британії щодо Голодомору в Україні відбулися в 1980-х роках. Тоді українська діаспора намагалася донести важливість поширення страшної правди про те, як сталінський режим заморив українців голодом та забирав у жителів усе продовольство.

Інші депутати, які виступали на підтримку рішення, називали необхідність визнання Голодомору геноцидом виявом солідарності з українським народом і сигналом, що голод не можна використовувати як засіб ведення війни.

Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти майже трьох десятків країн світу, зокрема і в Європі.

Нагадаємо, що 23 травня парламент Словенії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

15 грудня за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу проголосував Європарламент.

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Теги: Україна злочин Велика Британія

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