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Венс назвав умову, за якою США вийде з російсько-українських перемовин

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Венс назвав умову, за якою США вийде з російсько-українських перемовин
Дональд Трамп запропонував Україні так звану «остаточну мирну ініціативу»
фото з відкритих джерел

Венс: Ми представили чітку та справедливу пропозицію як росіянам, так і українцям

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що, Вашингтон може припинити посередництво між Україною та Росією, якщо не отримає позитивної відповіді на свої пропозиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

«Ми припинимо посередництво між Росією та Україною, якщо не отримаємо позитивної відповіді. Ми представили чітку та справедливу пропозицію як росіянам, так і українцям», – цитує Clash Report заяву Венса.

Раніше речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати не збираються «місяцями чи роками» зволікати з процесом врегулювання війни в Україні. Якщо «сторони не виявлять готовності до співпраці», то Вашингтон може вийти з переговорного процесу.

Нагадаємо, адміністрація Трампа докладає спільних зусиль, щоб скасувати ініціативи, спрямовані на притягнення Росії та її лідера і союзників до відповідальності за військові злочини в Україні. Білий дім також скоротив роботу групи з розслідування військових злочинів Міністерства юстиції та скасував програму арешту активів російських олігархів, які потрапили під санкції.

До слова, президент США Дональд Трамп запропонував Україні так звану «остаточну мирну ініціативу», яка фактично передбачає визнання російської окупації значної частини української території. Як повідомляє Axios із посиланням на джерела, документ було передано українським посадовцям у Парижі минулого тижня, а відповідь на нього Вашингтон очікує вже в середу.

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Теги: США Джей Ді Венс переговори

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