Угода про надра. Україна та США сьогодні можуть підписати меморандум

За словами президента, технічна зустріч у Вашингтоні була продуктивна й позитивна

Американські та українські команди почали працювати над серйозною угодою, яка повинна пройти розгляд у парламенті

Україна та Сполучені Штати сьогодні можуть в онлайн-режимі підписати меморандум про наміри стосовно майбутнього укладення угоди про корисні копалини. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час пресконференції.

Глава держави відзначив, що минулого тижня технічна зустріч у Вашингтоні була продуктивна й позитивна. Водночас робота триває й досі.

«Пару днів тому, американська сторона запропонувала, все ж таки, повернутись ще до одного кроку, поки юристи працюють над угодою - це меморандум про наміри. У нас наміри позитивні. Ми конструктивні. І ми це показуємо. І тому, меморандум про наміри, не сама угода, а меморандум про наміри може бути підписано в онлайн сьогодні», – каже він.

За словами глави України, саме сьогодні українська сторона погодилась на це.

«Я так розумію, що вони зараз (українські та американські команди – «Главком») працюють над текстом», – сказав президент.

Як зазначив Зеленський, меморандум – це як перший крок. Водночас у межах процесу підготовки до розроблення угоди про корисні копалини мови про українську газотранспортну систему не було.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про «позитивний новий крок» зі Сполученими Штатами Америки щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України (угоди про корисні копалини).

Україна вже виробила свою позицію у контексті угоди зі США про надра, те ж стосується й тексту документа.

Міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкісноземельні копалини. Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському пропагандисту та телеведучому Такеру Карлсону повідомив, що угода про корисні копалини виступає знаком для Росії, що США не залишають Україну.

Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.

До слова, Міністерство економіки та Міністерство юстиції отримали загалом понад 113 млн грн на підготовку проєкту угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України (угоди про корисні копалини) між Україною та США.