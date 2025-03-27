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«Митна війна США»: Трамп заради TikTok піде на угоду з Китаєм

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Митна війна США»: Трамп заради TikTok піде на угоду з Китаєм
Трамп готовий зменшити митні тарифи для Китаю
колаж: glavcom.ua

Президент США планує піти на поступки для Китая у «митній війні» заради угоди з TikTok

Дональд Трамп заявив про готовність знизити мита для Китаю, щоб укласти угоду з китайським материнським підприємством TikTok ByteDance щодо продажу програми для коротких відео, якою користуються 170 мільйонів американців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Можливо, я дам їм невелике зниження тарифів або щось інше, щоб це зробити», – сказав Трамп журналістам.

ByteDance до 5 квітня має знайти некитайського покупця для TikTok, або зіткнеться із забороною США з міркувань національної безпеки, яка мала набути чинності в січні відповідно до закону 2024 року.

Заборона з боку США є результатом занепокоєння у Вашингтоні тим, що TikTok належить ByteDance, що робить його підконтрольним уряду Китаю, і що Пекін може використовувати додаток для проведення операцій впливу на Сполучені Штати та збору даних про американців.

Трамп заявив, що готовий продовжити кінцевий термін у квітні, якщо не буде досягнуто угоди щодо програми для соціальних мереж.

Під час чергової прес-конференції в четвер міністерство торгівлі Китаю заявило, що його позиція щодо питання тарифів є послідовною і що Пекін готовий співпрацювати з Вашингтоном на основі взаємної поваги, рівності та взаємної вигоди.

Коментар Трампа свідчить про те, що продаж TikTok є пріоритетом для його адміністрації та достатньо важливим, щоб використовувати тарифи як конструкцію з Пекіном.

Історія проблем TikTok на території США

Використовування TikTok на території США та майбутнє додатку, яким користуються майже половина американців, залишається під питанням. Закон, ухвалений за підтримки обох партій, вимагав від ByteDance відмовитися від TikTok до 19 січня.

20 січня, у свій перший день на посаді, Дональд Трамп попередив, що може накласти мита на Китай, якщо Пекін не схвалить угоду США з TikTok.

Додаток ненадовго припинився в січні після того, як Верховний суд США підтримав заборону, але повернувся до життя через кілька днів, коли Трамп вступив на посаду.

Трамп швидко видав указ про відкладення введення закону в дію до 5 квітня, а минулого місяця заявив, що може продовжити цей термін , щоб дати собі час для досягнення угоди.

У лютому та на початку цього місяця Трамп додав мита на загальну суму 20% до існуючих мит на весь імпорт з Китаю.

Прихильники свободи слова стверджували, що заборона незаконно загрожує обмеженням доступу американців до іноземних ЗМІ в порушення Першої поправки до Конституції США.

Нагадаємо, Американський мільярдер, інженер Ілон Маск не зацікавлений у купівлі китайського відеохостингу TikTok. Про це Маск заявив під час віртуальної зустрічі на економічному саміті WELT

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Теги: Дональд Трамп США TikTok

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