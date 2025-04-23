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Офіс президента про зустріч у Лондоні: Ми віддані мирним зусиллям Дональда Трампа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Офіс президента про зустріч у Лондоні: Ми віддані мирним зусиллям Дональда Трампа
Єрмак: Домовились про подальші регулярні консультації – для досягнення головної цілі: справедливого миру для України
фото: X / Andriy Yermak

Зустріч відбулася в офіційній резиденції МЗС Великої Британії на запрошення міністра закордонних справ Девіда Ламмі

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що у середу, 23 квітня, у Лондоні пройшла зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих. Як передає «Главком», про це Єрмак повідомив на офіційних ресурсах.

Від України участь взяли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. З боку Великої Британії – радник прем’єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, з боку Франції – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, від Німеччини – радник канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер. 

Зустріч відбулася в офіційній резиденції МЗС Великої Британії на запрошення міністра закордонних справ Девіда Ламмі.

«Це вже друга така зустріч – попередня пройшла у Парижі. І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям Президента США Дональда Трампа», – заявив Єрмак.

Посадовець подякував партнерам за «тверду підтримку та спільне прагнення» якнайшвидше зупинити війну.

«Росія й надалі відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес та намагаючись маніпулювати перемовинами. Але міжнародна єдність і чітка позиція наших партнерів не залишають їй шансів. Домовились про подальші регулярні консультації – для досягнення головної цілі: справедливого миру для України», – підсумував керівник Офісу президента.

Як повідомляла The Washington Post, українські та європейські чиновники, які зберуться в Лондоні, зіткнуться зі швидко розробленою пропозицією США про визнання незаконної анексії Криму Росією та замороження лінії фронту як частини мирної угоди.

Пропозиції США, представлені Україні минулого тижня в Парижі, включають формальне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове зняття санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди, згідно з трьома джерелами, знайомими з ситуацією. В обмін на це Москва припинить бойові дії в Україні.

Та вже сьогодні, 23 квітня, голови міністерств закордонних справ України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали переговори про припинення російсько-української війни. Замість цього дискусії відбудуться між високопосадовцями з п'яти країн.

Згодом перша віцепрем’єр-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна ніколи не визнає окупацію Криму, і не погодиться на заморожений конфлікт, «замаскований під мир». Посадовиця прокоментувала сьогоднішні відкладені перемовини в Лондоні.

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Теги: Андрій Єрмак Офіс президента Андрій Сибіга Рустем Умєров

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