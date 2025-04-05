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Ексміністерка, колишні урядовці і… однокласник. Усі радники прем’єра Шмигаля

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Ексміністерка, колишні урядовці і… однокласник. Усі радники прем’єра Шмигаля
За п’ять років роботи нинішнього прем’єра утримання його штатних радників обійшлося державі у 33 млн грн
фото: glavcom.ua

Глава уряду має 18 радників

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль користується послугами 18 радників. Про це «Главкому» повідомив заступник державного секретаря Кабміну Павло Полянський у відповіді на запит.

На початок квітня 2025 року штатними радниками очільника уряду є дев’ять осіб: Тамара Гусейнова, Тимур Саламаха, Ганна Жохова, Олена Котлярова, Тарас Сиротинський, Ольга Лугач, Василь Ковальчук, Людмила Годун і Валентина Москаленко.

Ексміністерка, колишні урядовці і… однокласник. Усі радники прем’єра Шмигаля фото 1
Ексміністерка, колишні урядовці і… однокласник. Усі радники прем’єра Шмигаля фото 2

Проаналізуємо тих, що на слуху. Наприклад, Валентина Москаленко до того, як піти у радники, працювала пліч-о-пліч із Денисом Шмигалем, коли той керував Міністерством розвитку громад і територій – була його заступницею.

Тимур Саламаха, окрім порад прем’єр-міністру, допомагає на громадських засадах нардепу від «Слуги народу» Максиму Ткаченку. У Верховній Раді VII-VIII скликань Саламаха працював помічником нардепа-«регіонала» Антона Кіссе на платній основі.

Олена Котлярова раніше керувала експертною групою взаємодії з інституціями Ради Європи директорату з питань місцевого самоврядування Мінрегіону, який очолював Шмигаль.

Тарас Сиротинський – у 2019-2020 роках був президентом громадської спілки Національна асоціація дорожників України, до складу якої входили фаворити проєкту глави держави «Велике будівництво».

Тамара Гусейнова – у минулому журналістка і колишня шеф-редакторка у програмі «Говорить Україна».

У цілому, за п’ятирічну каденцію нинішнього прем’єра утримання його штатних радників обійшлося державі у 33 млн грн.

Крім того, радниками на громадських засадах прем’єр-міністра числяться також дев’ять осіб, більша частина з яких обіймала топпосади в органах виконавчої влади. Зокрема: міністерка соціальної політики у 2020-2022 роках Марина Лабезна; троє колишніх заступників міністра охорони здоров’я Дмитро Луфер, Ірина Шевченко та Ірина Микичак (остання нині займає посаду директорки з розвитку проєктів Координаційного центру з психічного здоров’я Кабміну); двоє ексзаступників міністра енергетики Наталія Бойко (зараз є заступницею голови правління «Нафтогазу») і Юрій Бойко, теперішній член наглядової ради «Укренерго».

Ще троє позаштатних радників Шмигаля не настільки відомі широкому загалу: Вікторія Пода, Павло Кучер і Андрій Щеп’як. Щоправда, Кучер і Щеп’як є досить близькими людьми для Дениса Шмигаля і добре знають його ще задовго до походу у владу.

Зокрема, Павло Кучер є львівським письменником, автором збірки поезій «Бог. Майдан. Війна». Під час Революції гідності перебував у лавах 14 сотні Самооборони Майдану, отримав поранення 18 лютого 2014 року. Нині захищає Україну від навали армії РФ.

Кучер за віком – ровесник Шмигаля. Більше того, як з’ясував «Главком», вони є однокласниками. Це підтверджують спільні фото, зроблені 2017 року. Тоді Денис Шмигаль у велелюдній компанії у кафе «Львів’янка» відзначав 25-річчя завершення школи. На фотозмінку, що є у соцмережах, Денис Шмигаль стоїть у верхньому ряді поряд із Павлом Кучером.

На фотозмінку, що є у соцмережах, Денис Шмигаль стоїть у верхньому ряді поряд із Павлом Кучером (обох виділено червоним кружечком)
На фотозмінку, що є у соцмережах, Денис Шмигаль стоїть у верхньому ряді поряд із Павлом Кучером (обох виділено червоним кружечком)
фото з соцмереж

Що стосується Андрія Щеп’яка, то він з 2020 року і до сьогодні є членом наглядової ради держпідприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». На фейсбук-сторінці цього посадовця засилля передруків дописів прем’єра Дениса Шмигаля. Із останнього – це повідомлення глави уряду, у якому він висловив вдячність розмінувальникам з нагоди професійного свята.

А ще у далекому 2014 році Щеп’як був довіреною особою кандидата у народні депутати у 121 виборчому окрузі… Дениса Шмигаля.

На позачергових виборах народних депутатів у 2014 році нинішній радник на громадських засадах Андрій Щеп’як був довіреною особою кандидата у нардепи Дениса Шмигаля
На позачергових виборах народних депутатів у 2014 році нинішній радник на громадських засадах Андрій Щеп’як був довіреною особою кандидата у нардепи Дениса Шмигаля
дані: ЦВК

Тоді майбутній прем’єр балотувався самовисуванцем до парламенту і посів останнє місце серед 12 кандидатів в окрузі. Його результат склав 0,16% («за» проголосувало 188 виборців).

Нагадаємо, що 4 березня 2020 року Верховна Рада підтримала Дениса Шмигаля на посаду прем’єр-міністра. Його перебування у кріслі глави уряду є найтривалішим за час незалежності України.

Як повідомляв «Главком», у міністра освіти і науки Оксена Лісового налічується 30 радників, переважна більшість з яких працює на громадських засадах.

Крім цього, віцепрем’єр-міністр-міністр національної єдності України Олексій Чернишов користується послугами п’яти штатних радників.

Як відомо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має двох позаштатних радників: Миколая Сєргу та Дениса Коляду.

Колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра, ексзаступник голови Верховної Ради, ексміністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 88-річний генерал внутрішньої служби Василь Дурдинець досі працює штатним радником очільника МВС і отримує зарплатню.

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Теги: Кабмін війна гроші радник Денис Шмигаль

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